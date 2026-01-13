שמחה פרידמן חיבר את המילים לניגון החסידי העתיק: "דיך אליין"

כחודש לפני פרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה, ביקר הזמר החסידי שמחה פרידמן בציון רבי שניאור זלמן מליאדי - האדמו"ר הזקן בהאדיטש.

על הפרוכת שנמצאת בביהכנ"ס הסמוך לציון רקומה האמרה שהייתה שגורה בפי אדמו"ר הזקן: "אינני רוצה דבר, לא את העולם-הבא שלך ולא את הגן-עדן שלך, אלא אותך בעצמך" - "דיך אליין"!

שמחה פרידמן התאים את המילים הקדושות הללו ל'ניגון דבקות חב"ד' (ניגון ח בספר הניגונים) המיוחס גם הוא לאדמו"ר הזקן לפי כמה דעות.

היום לכבוד יום ההילולא כ"ד טבת, הוא מגיש לקהל את ה'תנועה' החסידית הזו, שחוברה על יד הציון הקדוש בהאדיטש.

קרדיטים:

לחן: חב"ד

עיבוד מוזיקלי: שמוליק סופר

מילים:

"מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ"

איך וויל ניט דיין עולם הבא,

איך וויל ניט דיין גן עדן,

איך וויל ניט דיין גן עדן העליון,

און ניט גן עדן התחתון.

איך וויל מער ניט אז דיך אליין!

תרגום לעברית:

אינני חפץ בעולם הבא שלך,

אינני חפץ בגן-עדן שלך,

אינני חפץ בגן-עדן העליון שלך,

ולא בגן-עדן התחתון.

הנני רוצה רק אותך בעצמך!

כמובא בספר דרך מצוותיך, שכך היה נשמע הלשון ממורינו ורבינו נ"ע (אדמו"ר הזקן) שהיה אומר בזה הלשון בדבקותו...