שמחה יעקובי ויואלי פישר מכינים אתכם לריקודים במחרוזת ייחודית

הזמר שמחה יעקובי מלווה ביואלי פישר ותזמורתו במחרוזת לייב  "Warmup" - "חימום", רגע לפני הריקודים לבואם של החתן והכלה (סינגלים וקליפים)

(צילום: מוטי אנגל)

בואו ותיכנסו לאווירה של השמחה עם הקליפ החדש של הזמר שמחה יעקובי – "Warmup". הקליפ החדש מציג את הרגע הזה, שנייה לפני שהחתן והכלה נכנסים לרחבת הריקודים. הרגע שהאולם מתחיל להתעורר והאנרגיות של השמחה מתחילות לפרוץ. זה הרגע בו צריך לחבר בין כולם, לתת לאנשים להרגיש בנוח ולהכין אותם לקראת השמחה שתגיע.

יעקובי: "מצטרף אליי חברי המוכשר, יואלי פישר, יחד עם התזמורת שלו. על הקולות השניים והגיטרות אחראים שייע גולדרינג ושלומי באומלספינר. יחד הם מעניקים למוזיקה את התפקיד והכוח שלה לחמם את הלבבות ולהכין את הקהל לקראת הריקודים הסוערים".

קרדיטים:

מוזיקה: יואלי פישר 

