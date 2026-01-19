האיש מאחורי להיט הענק בסינגל חדש: "הכל יתהפך לטובה"

קרדיטים:

מילים ולחן: ישראל אס, הרב אורן לוי

עיבוד והפקה מוזיקלית: תמיר צור

מילים:

קמתי על הבוקר, פקחתי ת׳עיניים

החלטתי להסתכל על כל הטוב, שנופל לי משמיים

בימים שלא הצלחתי להרים ת׳ראש מעל המים

אתה חיבקת אותי חזק, הרמת אותי על הכתפיים

זה נכון שזה קשה לראות אותך כשכואב לי

למרות שבתוכי אני יודע רק אתה אתה דואג לי

אני פה לא נשבר הוא ידאג לי

גם מחר חי באמונה

רואה בי רק ת׳טוב אז אין לי מה לכאוב

הנשמה שלי טהורה

תאמין שיתהפך לטובה שיתהפך לטובה

שיתהפך לטובה זה יתהפך לטובה

וגם כשהתרחקתי כזה רחוק לאן הגעתי

מחכה לי שאשוב לא משנה לאן נפלתי

כולך טוב אני ידעתי והיום פתאום הבנתי

שכל זה אמיתי שאתה אוהב אותי

זה נכון שזה קשה לראות אותך כשכואב לי

למרות שבתוכי אני יודע רק אתה אתה דואג לי

אני פה לא נשבר הוא ידאג לי

גם מחר חי באמונה

רואה בי רק ת׳טוב אז אין לי מה לכאוב

הנשמה שלי טהורה

תאמין שיתהפך לטובה שיתהפך לטובה

שיתהפך לטובה זה יתהפך לטובה