כיכר השבת

האיש מאחורי להיט הענק בסינגל חדש: "הכל יתהפך לטובה"

הזמר והיוצר ישראל אס, האיש מאחורי הלהיט "ככה השם רצה", בסינגל חדש - "הכל יתהפך לטובה" אותו כתב והלחין יחד עם הרב אורן לוי. הפקה מוזיקלית: תמיר צור (סינגלים וקליפים)

סינגלים וקליפים

סינגלים וקליפים

00:00/00:00

קרדיטים:

מילים ולחן: ישראל אס, הרב אורן לוי

עיבוד והפקה מוזיקלית: תמיר צור

מילים:

קמתי על הבוקר, פקחתי ת׳עיניים

החלטתי להסתכל על כל הטוב, שנופל לי משמיים

בימים שלא הצלחתי להרים ת׳ראש מעל המים

אתה חיבקת אותי חזק, הרמת אותי על הכתפיים

זה נכון שזה קשה לראות אותך כשכואב לי

למרות שבתוכי אני יודע רק אתה אתה דואג לי

אני פה לא נשבר הוא ידאג לי

גם מחר חי באמונה

רואה בי רק ת׳טוב אז אין לי מה לכאוב

הנשמה שלי טהורה

תאמין שיתהפך לטובה שיתהפך לטובה

שיתהפך לטובה זה יתהפך לטובה

וגם כשהתרחקתי כזה רחוק לאן הגעתי

מחכה לי שאשוב לא משנה לאן נפלתי

כולך טוב אני ידעתי והיום פתאום הבנתי

שכל זה אמיתי שאתה אוהב אותי

זה נכון שזה קשה לראות אותך כשכואב לי

למרות שבתוכי אני יודע רק אתה אתה דואג לי

אני פה לא נשבר הוא ידאג לי

גם מחר חי באמונה

רואה בי רק ת׳טוב אז אין לי מה לכאוב

הנשמה שלי טהורה

תאמין שיתהפך לטובה שיתהפך לטובה

שיתהפך לטובה זה יתהפך לטובה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר