שמחה בירנהאק ושמואל יפת במחרוזת ריקודים מלהיבה

רשימת השירים:
אין עוד מלבדו - מרדכי בן דוד
הוא יפתח - יעקב שוואקי
אל תעזבני - שיעלה רוט
לעורר ליבי
המלמד תורה
ניגון קהל גדול
ויהיו רחמיך
מוציא אסירים
קל מסתתר - שרולי גרין
פועל גבורות - ליפא
שחולת אהבה
בקיטשע - שרולי גרין ומוטי וייס
