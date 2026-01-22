כיכר השבת

שמחה בירנהאק ושמואל יפת במחרוזת ריקודים מלהיבה

הזמר החסידי שמחה בירנהאק מלווה בקלידן והמעבד שמואל יפת במחרוזת לייב מתוך חתונה. המחרוזת משלבת חדש וישן כאחד בהפקתו המוזיקלית של יפת (סינגלים וקליפים)

רשימת השירים:

אין עוד מלבדו - מרדכי בן דוד

הוא יפתח - יעקב שוואקי

אל תעזבני - שיעלה רוט

לעורר ליבי

המלמד תורה

ניגון קהל גדול

ויהיו רחמיך

מוציא אסירים

קל מסתתר - שרולי גרין

פועל גבורות - ליפא

שחולת אהבה

בקיטשע - שרולי גרין ומוטי וייס

1
מדהים מדהים, מחכה מפעם לפעם לחידושים שהוא מביא
לוי יצחק

