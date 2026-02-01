כיכר השבת

שמוליק גולדשטיין מחדש את שוואקי: "אילן"

לרגל ט"ו בשבט, מגיש הזמר שמוליק גולדשטיין קאבר מרענן ללחנו של יוחנן שפירא "אילן" שבוצע במקור ע"י יעקב שוואקי (סינגלים וקליפים)

לרגל ט"ו בשבט, מגיש הזמר שמוליק גולדשטיין, קאבר מרענן ללחנו של יוחנן שפירא - "אילן", שבוצע במקור ע"י יעקב שוואקי, באלבום "עד בלי די".

קרדיטים:

לחן: יוחנן שפירא

ביצוע במקור: יעקב שוואקי

עיבוד: שמוליק גולדשטיין

שירה: שמוליק גולדשטיין

