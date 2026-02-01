שמוליק גולדשטיין מחדש את שוואקי: "אילן"

לרגל ט"ו בשבט, מגיש הזמר שמוליק גולדשטיין, קאבר מרענן ללחנו של יוחנן שפירא - "אילן", שבוצע במקור ע"י יעקב שוואקי, באלבום "עד בלי די".
קרדיטים:
לחן: יוחנן שפירא
ביצוע במקור: יעקב שוואקי
עיבוד: שמוליק גולדשטיין
שירה: שמוליק גולדשטיין
