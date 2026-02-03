כיכר השבת

ישי רוסנק בסינגל חדש ומרגש: "קולי"

הזמר והיוצר ישי רוסנק בסינגל חדש נוסף שהלחין מתוך אלבום הבכורה שלו שבדרך - "קולי". העיבוד וההפקה המוזיקלית של המעבד דוד ליפשיץ (סינגלים וקליפים)

רוסנק: "בתקופה שאחרי 7/10 הרגשתי שנרמסנו - לא רק בגוף, גם בכבוד. מתוך המקום הזה חזר אליי לחן לתהילים שישב אצלי שנים... והפך לבקשה אחת פשוטה: להרים את הראש מחדש. "קולי "הוא שיר תפילה - שיחה אישית עם ה׳. בין שבר לקימה תזכורת שיש מי שמגן, מחזיק ומרים. הכאב גדול - אבל האמונה גדולה יותר. ואנחנו כבר זוקפים קומה בגאווה, עם הלב שנפתח והכבוד שחוזר".

קרדיטים:

לחן: ישי רוסנק

עיבוד והפקה מוזיקלית: דוד ליפשיץ

1
שיר מהמם!!! בהצלחה רבה
חגי

