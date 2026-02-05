"מאמע" הוא ביצוע לייב מרגש שהוקלט בשמחת שבע ברכות, בהשתתפות הזמר מיילך ברוינשטיין, שימי מרקוביץ' ותזמורתו ומקהלת "תנועה". הלחן, של הזמר והיוצר דודי קאליש, מתוך האלבום 'דוד ושלמה', נותן ביטוי לקשר הכי עמוק שאנו חווים בחיינו.

המילים פותחות בפנייה ישירה של ילד לאימו – הוא משווע לחום, להגנה ולתחושת הביטחון שבחיקה, ומקווה שהאדם שהוא הפך להיות מסב לה נחת ושמחה. מתוך הרגע האינטימי הזה, השיר מתרומם והופך למשל על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא.

בזמנים של חוסר ודאות וניסיונות, אנחנו פונים להשם כמו שילד רץ לאמא שלו, מבקשים קרבה, שמירה ומילה מרגיעה. "מאמע" מבטא גם תקווה עמוקה יותר: שהשם ינחה אותנו, יחזק אותנו ויעזור לנו לצמוח ולהיות האנשים שנועדנו להיות, כאלו שראויים לכל האהבה וההשקעה שקיבלנו.

"מאמע" הוא שיר של תפילה וכיסופים לקשר הבלתי ניתן לניתוק שבין הורה לילדו, ובין השם לעמו.

קרדיטים

לחן: דודי קאליש

מוזיקה: תזמורת שימי מרקוביץ'

מקהלה: מקהלת תנועה