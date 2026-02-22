מרדכי רוט בסינגל קליפ חדש: "שורף ובועט" 

| צילום: צילום: ראובן חיון
(צילום: ראובן חיון)
המטפל הרגשי מרדכי רוט חושף בימים אלו סינגל-קליפ חדש, אותו כתב והלחין בעצמו, בעקבות יהודי יקר שנפגש איתו, הנושא מסר חשוב. השיר מגולל את סיפורו של יהודי פשוט – אדם שחווה כאב, עמד על סף שבירה, אך מתוך ההתמודדות למד לבקש דבר אחד בלבד: אמונה פשוטה.
היצירה משלבת מילים נוגעות עם לחן מרגש, ומבקשת להעביר מסר של חיזוק פנימי, תקווה והתקרבות לאמונה דווקא מתוך הקושי. הקליפ המלווה מדגיש את המסע הרגשי שעוברים אנשים, וממחיש את הדרך מן השבר אל האור.
קרדיטים:
לחן ומילים: מרדכי רוט
עיבוד והפקה מוזיקלית: ראובן חיון
0 תגובות