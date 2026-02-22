מרדכי רוט בסינגל קליפ חדש: "שורף ובועט" 

- צילום: ראובן חיון | צילום: צילום: ראובן חיון 10 10 0:00 / 3:19 ( צילום: ראובן חיון )

המטפל הרגשי מרדכי רוט חושף בימים אלו סינגל-קליפ חדש, אותו כתב והלחין בעצמו, בעקבות יהודי יקר שנפגש איתו, הנושא מסר חשוב. השיר מגולל את סיפורו של יהודי פשוט – אדם שחווה כאב, עמד על סף שבירה, אך מתוך ההתמודדות למד לבקש דבר אחד בלבד: אמונה פשוטה.