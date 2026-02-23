ישראל גברא בשיר חדש לזכר סבו המקובל: "המלאך שלצדי"

שבוע לפני יום ההילולה של הצדיק והמקובל מחשובי רבני יהדות תימן, רבי שלום לוי חמדי זיע"א (החלה בערב חג הפורים), מוציא נכדו, הזמר ישראל גברא, שיר געגועים ותפילה המוקדש לדמותו: "המלאך שלצידי".

השיר נולד מתוך חיבור עמוק למורשתו של הרב. המילים נכתבו על ידי בנו של הצדיק, מיכאל חמדי, כשהן מולחנות ומופקות מוזיקלית ביד אמן על ידי גיל נגר.

דמותו של רבי שלום חמדי זצ"ל חקוקה בלבם של רבים כעבד ה' ועניו בהתגלמותו, כליל תפארת המידות שפעל מופתים והשיב רבים מעוון. מי ששהה במחיצתו נשבה בקסמו הפלאי, ואורו הגדול האיר דרך לרבים בתוך מבוכי העולם הזה.

השיר הוא ביטוי של כיסופים וקשר בל ינתק בין דורות, המבקש להעביר הלאה את קרני האור של צדיק אמת, הממשיכות להאיר עד היום.

קרדיטים:

מילים ולחן: מיכאל חמדי

עיבוד והפקה מוזיקלית: גיל נגר