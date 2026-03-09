אברהם גבריאלי בסינגל חדש: "דברי התורה הזו"

10 10 0:00 / 4:15

אברהם גבריאלי: "כשהפסנתר החדש הגיע, הידיים פשוט התחילו לנגן עליו מנגינה, אז עוד לא ידעתי מהי, אבל היה שם רגע מיוחד. לאט לאט התיישב בתוכה הפסוק מהפרשה באותו שבוע "הנסתרות לה' אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם" ומשם השיר הפך לשלם, לניגון חי ומעורר את הלב.