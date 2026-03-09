כיכר השבת

אברהם גבריאלי בסינגל חדש: "דברי התורה הזו"

הזמר והיוצר אברהם גבריאלי בסינגל חדש שהלחין יחד עם אשתו - "דברי התורה הזו". העיבוד וההפקה המוזיקלית של המעבד ערן קליין (סינגלים וקליפים)

אברהם גבריאלי: "כשהפסנתר החדש הגיע, הידיים פשוט התחילו לנגן עליו מנגינה, אז עוד לא ידעתי מהי, אבל היה שם רגע מיוחד. לאט לאט התיישב בתוכה הפסוק מהפרשה באותו שבוע "הנסתרות לה' אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם" ומשם השיר הפך לשלם, לניגון חי ומעורר את הלב.

השיר עולה לראשונה בפורים, ביום של התעוררות הלב למצוות התשובה, ביום שבין נגלה לנסתר, של הנהגת ה' בדרך הטבע, ביום של הדור קיבלוה, שנזכה לעשות את כל דברי התורה הזאת".

קרדיטים:

מילים: ספר דברים

לחן: אברהם ועטרה גבריאלי

עיבוד והפקה מוסיקלית: ערן קליין

