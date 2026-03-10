כיכר השבת

שמוליק גפנר בסינגל לכבוד הילולת הצדיק: "ותעורר לבבנו"

הזמר שמוליק גפנר בסינגל חדש לכבוד יום הילולת הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק זיע"א. הלחן של חברו הלל גלבשטיין ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של יואלי צישינסקי (סינגלים וקליפים)

ביום ההילולא של הצדיק הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק, משיק הזמר החסידי שמוליק גפנר סינגל חדש ומרגש המבוסס על מילים מתוך התפילה הידועה של הצדיק.

הסיפור שמאחורי השיר החל בשנה שעברה, ביום היארצייט הגיע גפנר לציונו של רבי אלימלך בליז'נסק שבפולין. האווירה המיוחדת, קולות הניגונים והלבבות הפתוחים סביב הציון ריגשו אותו עמוקות. ברגע של השראה עלתה בליבו מחשבה שבשנה הבאה לקראת יום ההילולא גפנר יוציא לחן חדש לכבוד הצדיק.

כמה חודשים לאחר מכן פנה אליו חבר עם לחן חדש על מילים מתוך התפילה הנאמרת קודם התפילה של רבי אלימלך מליז'נסק. החיבור בין המילים הקדושות ללחן המרגש יצר שיר מלא רגש וגעגוע, כזה שמבטא את עומק התפילה והכיסופים לקירבת ה'.

כעת, ביום ההילולא, מוציא גפנר את השיר לאור, לזכרו של הצדיק, מתוך תקווה שהניגון החדש ייגע בלבבות וילווה רבים ברגעי תפילה והתעוררות.

קרדיטים:

שירה: שמוליק גפנר

לחן: הלל גלבשטיין

מקהלה: ידידים העולמית

עיבוד: יואלי צישינסקי

