אהרן בלעיש בסינגל חדש: "תודה שאתה כאן"

הזמר והיוצר אהרן מאיר בלעיש בסינגל חדש שכתב יחד עם הזמר והיוצר יוסף נטיב והלחין יחד עם הזמר והיוצר שיר דוד גדסי. ההפקה המוזיקלית של נטיב (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים: אהרן בלעיש ויוסף נטיב

לחן: אהרן בלעיש ושיר דוד גדסי

שירה, קולות: אהרן בלעיש

הפקה מוסיקלית: יוסף נטיב

מילים:

הגיע הזמן ללכת הלאה

את הכל משאיר מאחור

ללכת אל הלא נודע

ולא בפעם הראשונה

אבל אתה תמיד איתי כאן

מעל לכל מהמורות הזמן

רוצה לומר תודה

תודה לך אבא

על אינסוף רגעים

שבילים ומנגינות

על ילדים ותום

על הבית, על האור

אין לי כלום בלעדיך

תודה שאתה כאן

סוף דבר הכל מושגח

תראה הדרך תיפתח

וכשהשמש שוב תזרח

אזכור לנצח

לא אשכח

אתה תמיד איתי כאן

מעל לכל מהמורות הזמן

רוצה לומר תודה

תודה לך אבא

על אינסוף רגעים

שבילים ומנגינות

על ילדים ותום

על הבית, על האור

אין לי כלום בלעדיך

תודה שאתה כאן

וגם בצר לי אני נשאר

ה' רועי בטח לא אחסר

כי לא תמו חסדיך

וגם היום אני רוצה

לומר תודה

