כיכר השבת

מאיר אנגל ואיצי וואלדנר בסינגל חדש: "דברי השם"

הזמר מאיר אנגל והיוצר והמלחין איצי וואלדנר בדואט חדש בלחנו של וואלדנר. השיר עוסק במצב הנפלא של דורנו בכל הנוגע לנגישות לימוד התורה. ההפקה המוזיקלית של אברומי ברקו (סינגלים וקליפים)

1תגובות

הנביא עמוס מתאר את הימים שבהם ישלח ה' רעב רוחני לעולם. ואנחנו? אשרינו שזכינו לחיות בעידן הזה. במאות השנים האחרונות, אף שפיארו את עולמנו תלמידי חכמים וצדיקי עליון, הרי שהיהודי הממוצע לא תמיד מצא את הדרך והגישה למעיין התורה. המסורת עברה מאב לבנו מתוך דוחק ומתוך מה שידם השיגה.

אולם, בשלושת העשורים האחרונים אנו עדים למהפכה של ממש, להתפרצות אדירה של תורה.

כיום, "כתר של תורה מונח וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול". מעולם לא הייתה התורה נגישה כל כך לכל אחד ואחת: החל מהדף היומי, המשנה היומית וההלכה היומית, דרך מפעלי "דרשו" הכבירים, ועד לשיעורים המלווים בטעם של פעם מפי גדולי המגידים והמשפיעים – רבי שרולי, רבי אלי, רבי אלימלך בידרמן ורבים וטובים אחרים.

ברור כשמש שאנחנו זה ה"דור הצמא" עליו התנבא הנביא; דור שאינו מסתפק בלחם ובמים, אלא משתוקק "כי אם לשמוע את דברי ה'".

המלחין והיוצר איצי וואלדנר ומאיר אנגל מגישים כאן דואט עוצמתי, רווי ברגש יהודי חם, עם לחן נוגע והרמוניות מרהיבות. התפילה שלנו היא שהשיר הזה יעורר בכם את הניצוץ, יחבר אתכם מחדש למתיקות התורה, ויזכיר לכם עד כמה היא מתוקה.

קרדיטים:

לחן ומילים: איצי וואלדנר

עיבוד מוזיקלי: אברומי ברקו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא לא רעב ללחם ולא ולא צמא למים כי עם לשמוע את דיברי ה'🎶🎵 דומה לא
ניני

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר