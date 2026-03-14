מאיר אנגל ואיצי וואלדנר בסינגל חדש: "דברי השם"

הנביא עמוס מתאר את הימים שבהם ישלח ה' רעב רוחני לעולם. ואנחנו? אשרינו שזכינו לחיות בעידן הזה. במאות השנים האחרונות, אף שפיארו את עולמנו תלמידי חכמים וצדיקי עליון, הרי שהיהודי הממוצע לא תמיד מצא את הדרך והגישה למעיין התורה. המסורת עברה מאב לבנו מתוך דוחק ומתוך מה שידם השיגה.

אולם, בשלושת העשורים האחרונים אנו עדים למהפכה של ממש, להתפרצות אדירה של תורה.

כיום, "כתר של תורה מונח וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול". מעולם לא הייתה התורה נגישה כל כך לכל אחד ואחת: החל מהדף היומי, המשנה היומית וההלכה היומית, דרך מפעלי "דרשו" הכבירים, ועד לשיעורים המלווים בטעם של פעם מפי גדולי המגידים והמשפיעים – רבי שרולי, רבי אלי, רבי אלימלך בידרמן ורבים וטובים אחרים.

ברור כשמש שאנחנו זה ה"דור הצמא" עליו התנבא הנביא; דור שאינו מסתפק בלחם ובמים, אלא משתוקק "כי אם לשמוע את דברי ה'".

המלחין והיוצר איצי וואלדנר ומאיר אנגל מגישים כאן דואט עוצמתי, רווי ברגש יהודי חם, עם לחן נוגע והרמוניות מרהיבות. התפילה שלנו היא שהשיר הזה יעורר בכם את הניצוץ, יחבר אתכם מחדש למתיקות התורה, ויזכיר לכם עד כמה היא מתוקה.

קרדיטים:

לחן ומילים: איצי וואלדנר

עיבוד מוזיקלי: אברומי ברקו