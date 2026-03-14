כיכר השבת

שירי של שבח 2: זאבי ויינשטוק חוזר עם אלבום חדש

הזמר והיוצר זאבי ויינשטוק משיק את אלבומו השני המורכב כולו מלחניו. האזינו לשיר "ישימך" מתוכו בהפקתו המוזיקלית של אלי וקס (סינגלים וקליפים)

שנתיים לאחר צאת אלבום הבכורה שלו "שירי של שבח", הזמר והיוצר זאבי ויינשטוק חוזר עם אלבום חדש ומרענן של מוזיקה מקורית.

האלבום הראשון, שהופק בסיועו של חברו המוזיקאי ארי צוקיר, חשף בפני חובבי המוזיקה היהודית את קולו הייחודי ואת יכולות הכתיבה וההלחנה של זאבי. מיד לאחר צאתו, צבי החל לעבוד על חומרים חדשים, כשהוא מתעד מנגינות ורגעים של השראה בכל פעם שצצו.

בפרויקט הנוכחי, חבר זאבי למעבד והקלידן אלי וקס, גם הוא מתגורר בלייקווד, כדי להפיח חיים בלחנים ולהעניק להם מעטפת מוזיקלית מושלמת.

האלבום החדש, "שירי של שבח 2", מוקדש גם הפעם לאביו של זאבי – שבח (שבי) ויינשטוק ז"ל. האלבום כולל שמונה רצועות מקוריות שנכתבו ובוצעו על ידי זאבי, ביניהן גם שיר אחד באנגלית בשם "The Doll" (הבובה).

