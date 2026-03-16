חנניה רוטנברג באלבום בכורה: "מלחמה בכוח המשיכה"

היוצר והמלחין חנניה רוטנברג חושף את "מלחמה בכוח המשיכה" (War on Gravity), אלבום מרגש ומעורר מחשבה, הבוחן את המאבק הפנימי הנצחי שכל אדם ניצב בפניו בחתירתו לצמיחה.

חנניה רוטנברג, כבר כתב והלחין שני שירים באלבום "ג'ורניס 5" שהופק על ידי אביו, המלחין והיוצר הנודע אייבי רוטנברג, והוא כעת משיק את אלבום הבכורה שלו. עם "מלחמה בכוח המשיכה" הוא יוצר חוויה מוזיקלית סוחפת המשלבת מסרים חזקים וסיפורים עם מנגינות עשירות.

האלבום כולל 11 שירים חדשים לגמרי בשילוב דואטים עם מיטב הזמרים בארה"ב, ביניהם: בני פרידמן, שולם למר, יענקי למר, ברוך לוין, אייבי רוטנברג, אלי שוובל, משה טישלר, טלי יס, יוני Z, וכן חנניה עצמו. באלבום משולבים גם עיבודים מוזיקליים משובחים של האחיין, המעבד נחום לויטן.

בלב האלבום טמון רעיון עמוק: כוח המשיכה מייצג את ה'יצר', הכוח המושך אותנו מטה, המשקל המתנגד לכל ניסיון להתרומם. רבנו בחיי, בספרו חובות הלבבות , מכנה מאבק זה שנמשך כל החיים בשם מלחמה גדולה. ה"מלחמה בכוח המשיכה" שלנו היא המאבק להשתחרר מהכוח המושך מטה ולשוב לתנועה כלפי מעלה שלשמה נבראנו.

באמצעות הכתיבה וההפקה של שירים אלה, מקווה רוטנברג לחשוף ניצוצות של השראה וכוח.

"למוזיקה יש יכולת ייחודית לחדור לנשמה, ולהגיע למקומות שמילים לבדן אינן יכולות. אם שירים אלו יכולים להביא תחושת התעלות, נשימה של עידוד, או אפילו רגע חולף של הרמה רוחנית," אומר רוטנברג, "אזי הם יגשימו את ייעודם — תמיכה בכל מאזין ב'מלחמה בכוח המשיכה' האישית שלו".

האזינו ל"שבתי" בביצועם של אייבי רוטנברג וברוך לוין מתוך האלבום: