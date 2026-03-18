כיכר השבת

אמיר אליהו במחרוזת חדשה משירי ההלל

בעיצומה של תקופה מלאה בתקווה ותפילה, הזמר המזרחי אמיר אליהו לא עוצר ומשיק פרויקט מוזיקלי סוחף ומרגש: "מחרוזת הלל". העיבודים של עובדיה יוסף חפצדי (סינגלים וקליפים)

אמיר אליהו, שקולו הפך לחלק בלתי נפרד מפס הקול בשמחות ובאירועי המגזר, בחר לקבץ את פסוקי התודה והשבח מתוך ה"הלל" ולהגיש אותם במעטפת מוזיקלית חדשנית ומלאת עוצמה. המחרוזת נולדה מתוך רצון לחבר את הקהל לתחושת השמחה וההודיה לה' יתברך, דווקא דרך המילים העתיקות שכולנו מכירים ואוהבים.

על המלאכה הופקדו טובי הנגנים בשוק המוזיקה היהודית, שיצרו יחד עיבוד מושקע, עשיר ומרקיד, שאינו מתפשר על רמת סאונד מצד אחד, ועל הלב והנשמה היהודית מהצד השני.

"הלל הוא לא רק תפילה, הוא מצב רוח," אומר אמיר אליהו. "רציתי להביא את האנרגיות של הבמה אל תוך האוזניות של המאזינים, ולתת להם רגע של התעלות ושמחה אמיתית דרך הפסוקים המקודשים".

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוסיקלית: עובדיה יוסף חפצדי

