צח חכים בסינגל קליפ חדש: "זמן אחר"

הזמר והיוצר צח חכים בסינגל שישי מתוך אלבום הבכורה שבדרך. הלחן והמלים של חכים ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של אריאל גמליאל (סינגלים וקליפים)

(צילום: מאודי אלכסלסי)

צח חכים: "זה השיר הכי חשוף שיצא לי לכתוב.

מאז שאני ילד אני נלחם ברצון שלי להיות מה שאני לא.

לחיות בזמן שהוא לא שלי, עדיין.

השיר הזה הוא סיפור חיים שהזמן כתב לי.

ומסר אחד - שהזמן לא חוזר

אני מקווה שתתחברו לסיפור שלי, ומאחל לכולם לאהוב את הזמן והמקום שלהם".

קרדיטים:

מילים ולחן: צח חכים

עיבוד והפקה מוזיקלית: אריאל גמליאל

מילים:

כל החיים תמיד חיפשתי, לקבל את מה שלא קיבלתי

כל הזדמנות תמיד אמרתי, לכולם שכבר התבגרתי

ואף פעם לא הייתי ילד, תמיד מביט מחוץ לדלת

היום אני מבין שמשהו פה קצת מקולקל

וזה אני, שמספר....

וכל החיים אני מחפש לי זמן אחר,

לא מוכן לגדול לאט אני רוצה הכל מהר

ואבא שלי תמיד אמר לי שהזמן הוא לא חוזר

וכמה זה קשה שלא להתמסר

ואז לאט לאט הבנתי, שלא תמיד אוכל לברוח

כי לחיים שלי יש סדר, ואל תרוץ יהיה בסדר

וכל דקה היא לא חוזרת, אני יכול לחיות אחרת

משחרר ת'מחשבות אני חי כאן עכשיו

וזה אני, שמספר....

וכל החיים אני מחפש לי זמן אחר,

לא מוכן לגדול לאט אני רוצה הכל מהר

ואבא שלי תמיד אמר לי שהזמן הוא לא חוזר

וכמה זה קשה שלא להתמסר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

