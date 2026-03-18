כיכר השבת

יוסף נטיב בסינגל מתוך "הפרויקט של גולדין": "אתה תשוב" 

הזמר והיוצר יוסף נטיב בשיר נוסף מהפרויקט של היוצרת רות גולדין. הלחן של גולדין לפסוקים מפרשת נצבים ואילו ההפקה המוזיקלית של יוסף נטיב (סינגלים וקליפים)

סינגלים וקליפים

קרדיטים:

מילים: פרשת נצבים, פרק ל , ח

שירה וקולות: יוסף נטיב

לחן: רות גולדין

עיבוד והפקה מוזיקלית: יוסף נטיב

מילים:

אַתָּה תָשׁוּב

וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל השם

וְעָשִׂיתָ אֶת כָּל מִצְוֹתָיו

אֲשֶׁר

אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם:

וְהוֹתִירְךָ השם אֱלֹקיךָ

בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ

בִּפְרִי בִטְנְךָ

וּבִפְרִי בְהֶמְתְּךָ וּבִפְרִי אַדְמָתְךָ

לְטוֹבָה

כִּי יָשׁוּב השם לָשׂוּשׂ

עָלֶיךָ

לְטוֹב

כַּאֲשֶׁר שָׂשׂ עַל אֲבֹתֶיךָ:

כִּי תִשְׁמַע בְּקוֹל השם אֱלֹקיךָ

לִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו וְחֻקֹּתָיו

הַכְּתוּבָה בְּסֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה

כִּי תָשׁוּב אֶל השם אֱלֹקיךָ

בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ:

כִּי הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר

אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם

לֹא נִפְלֵאת הִוא מִמְּךָ

וְלֹא רְחֹקָה הִוא:

לֹא בַשָּׁמַיִם הִוא לֵאמֹר

מִי יַעֲלֶה לָּנוּ הַשָּׁמַיְמָה

וְיִקָּחֶהָ לָּנוּ וְיַשְׁמִעֵנוּ אֹתָהּ

וְנַעֲשֶׂנָּה:

וְאַתָּה תָשׁוּב

וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל השם

וְעָשִׂיתָ אֶת כָּל מִצְוֹתָיו

אֲשֶׁר

אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם:

וְהוֹתִירְךָ השם אֱלֹקיךָ

בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ

בִּפְרִי בִטְנְךָ

וּבִפְרִי בְהֶמְתְּךָ וּבִפְרִי אַדְמָתְךָ

לְטוֹבָה

כִּי יָשׁוּב השם לָשׂוּשׂ

עָלֶיךָ

לְטוֹב

כַּאֲשֶׁר שָׂשׂ עַל אֲבֹתֶיךָ:

{יד} כִּי קָרוֹב

אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹד

בְּפִיךָ

וּבִלְבָבְךָ לַעֲשֹׂתוֹ:

רְאֵה נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַיּוֹם

אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַטּוֹב

וְאֶת הַמָּוֶת וְאֶת הָרָע:

אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ

הַיּוֹם לְאַהֲבָה

אֶת השם אֱלֹקיךָ

לָלֶכֶת בִּדְרָכָיו

וְלִשְׁמֹר

מִצְוֹתָיו וְחֻקֹּתָיו וּמִשְׁפָּטָיו

וְחָיִיתָ וְרָבִיתָ

וּבֵרַכְךָ השם אֱלֹקיךָ

