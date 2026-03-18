יוסף נטיב בסינגל מתוך "הפרויקט של גולדין": "אתה תשוב" 

קרדיטים:
מילים: פרשת נצבים, פרק ל , ח
שירה וקולות: יוסף נטיב
לחן: רות גולדין
עיבוד והפקה מוזיקלית: יוסף נטיב
מילים:
אַתָּה תָשׁוּב
וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל השם
וְעָשִׂיתָ אֶת כָּל מִצְוֹתָיו
אֲשֶׁר
אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם:
וְהוֹתִירְךָ השם אֱלֹקיךָ
בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ
בִּפְרִי בִטְנְךָ
וּבִפְרִי בְהֶמְתְּךָ וּבִפְרִי אַדְמָתְךָ
לְטוֹבָה
כִּי יָשׁוּב השם לָשׂוּשׂ
עָלֶיךָ
לְטוֹב
כַּאֲשֶׁר שָׂשׂ עַל אֲבֹתֶיךָ:
כִּי תִשְׁמַע בְּקוֹל השם אֱלֹקיךָ
לִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו וְחֻקֹּתָיו
הַכְּתוּבָה בְּסֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה
כִּי תָשׁוּב אֶל השם אֱלֹקיךָ
בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ:
כִּי הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר
אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם
לֹא נִפְלֵאת הִוא מִמְּךָ
וְלֹא רְחֹקָה הִוא:
לֹא בַשָּׁמַיִם הִוא לֵאמֹר
מִי יַעֲלֶה לָּנוּ הַשָּׁמַיְמָה
וְיִקָּחֶהָ לָּנוּ וְיַשְׁמִעֵנוּ אֹתָהּ
וְנַעֲשֶׂנָּה:
וְאַתָּה תָשׁוּב
וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל השם
וְעָשִׂיתָ אֶת כָּל מִצְוֹתָיו
אֲשֶׁר
אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם:
וְהוֹתִירְךָ השם אֱלֹקיךָ
בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ
בִּפְרִי בִטְנְךָ
וּבִפְרִי בְהֶמְתְּךָ וּבִפְרִי אַדְמָתְךָ
לְטוֹבָה
כִּי יָשׁוּב השם לָשׂוּשׂ
עָלֶיךָ
לְטוֹב
כַּאֲשֶׁר שָׂשׂ עַל אֲבֹתֶיךָ:
{יד} כִּי קָרוֹב
אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹד
בְּפִיךָ
וּבִלְבָבְךָ לַעֲשֹׂתוֹ:
רְאֵה נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַיּוֹם
אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַטּוֹב
וְאֶת הַמָּוֶת וְאֶת הָרָע:
אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ
הַיּוֹם לְאַהֲבָה
אֶת השם אֱלֹקיךָ
לָלֶכֶת בִּדְרָכָיו
וְלִשְׁמֹר
מִצְוֹתָיו וְחֻקֹּתָיו וּמִשְׁפָּטָיו
וְחָיִיתָ וְרָבִיתָ
וּבֵרַכְךָ השם אֱלֹקיךָ
