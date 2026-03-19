יהודה שקד ומלאכי יצחקי מחדשים את פיוט השבת: "ברוך קל עליון"

לקראת שבת קודש ולכבוד ראש חודש ניסן, משחררים האומנים יהודה שקד ומלאכי יצחקי ביצוע אתני ייחודי ומרגש לשיר שבת הידוע 'ברוך אל עליון'

שקד ויצחקי: "חודש חדש, חודש של התחדשות ופריחה, זוכים לשתף בפריחה אישית שלנו בביצוע חדש שיוצא לאור. ביצוע מיוחד מלא בחיות, רגש ושמחה.

שירי שבת נותנים תבלין מיוחד לשבת. בתפילה להכניס אור חדש לשבת של כולנו. אור של קדושה, אור של גאולה אור של אחדות בעם ישראל. הקב"ה יחדש עלינו את החודש הזה וימשיך להשפיע עלינו טוב וחסד!".

קרדיטים:

מילים: רבי ברוך ממגנצא

לחן: ר' משה גולדמן, חסידות באבוב

שירה: יהודה שקד ומלאכי יצחקי

עיבוד והפקה: יגאל שטטנר