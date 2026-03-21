שר־שלום מהצרי בביצוע חדש ומרגש ל"והיא שעמדה"

בשיאה של תקופה מטלטלת כשהמילים 'בכל דור דור...' הופכות למציאות מוחשית, הזמר שר-שלום מהצרי לא עוצר ומשחרר ביצוע אישי ועוצמתי ל'והיא שעמדה'.

לאחר שסומן כהבטחה גדולה, ולאור הצלחת סינגלים שזכו לאהבת הקהל, ממשיך לבסס את מקומו בגרסה המשלבת עומק ורגש.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית המעבד אליה נתנאלי, שיצר יחד עם האומן עומרי זליג סאונד חדשני ומושקע בשילוב גיטרות וכלים אתניים המעניקים לשיר מעטפת אותנטית עשירה. "השנה, מילות ההגדה הן המציאות שלנו מתמיד," משתף שר-שלום.

קרדיטים:

לחן: יונתן רזאל

עיבוד והפקה מוסיקלית: אליה נתנאלי

יעוץ אמנותי: אבי סולי