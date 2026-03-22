מנחם שוקרון בסינגל קליפ חדש: "תפילות"

היוצר והזמר מנחם שוקרון משחרר סינגל חדש ומרגש בשם "תפילות", שיר שנולד מתוך מחשבה על כוחן הנסתר של התפילות הקטנות; אלו שנאמרות מתוך הרגל, בין צעד לצעד, ולעיתים בתחושה שאין מי ששומע.

"השיר הזה נולד כשצנחה עליי המנגינה על הגיטרה", משתף מנחם. "הוא מדבר על כוחן של תפילות קטנות ונשכחות שאנחנו לעיתים מזלזלים בהן, מניחים אותן בצד ולא מכירים ביכולתן לשנות את המציאות. כפי שנאמר בתפילה: 'זוכר כל הנשכחות', ה' זוכר לנו דווקא את הדברים הקטנים האלה שאנחנו נוטים לשכוח".

ההיסטוריה היהודית מלאה בתפילות פרטיות ואישיות — מאותה אם שלחשה בשפתיה בשקט בשילה, דרך חסידים שהאריכו שעות בכוונות ועמדו לפני הבורא בהתבטלות גמורה, ועד לאדם הפשוט הממהר לעבודתו ומשלח בקשה קצרה מן הלב. מנחם, שגדל בעולם חב"ד ומוצא עצמו מגשר בין מסורת עמוקה לשפה מוזיקלית עכשווית, מביא בשיר הד לדבריו הידועים של הרבי הרש"ב: "יכולה להיות תפילה קצרה מלאה בכוונה, ויכולה להיות תפילה ארוכה שאין בה כלום". זהו לב השיר — ההבנה שדווקא התפילות הקטנות, שאדם "דש בעקביו" ואינו שם אליהן לב, הן אלו שמצטברות ומעצבות את נתיב חיינו.

השיר נכתב בשיתוף פעולה יצירתי עם ליעד חקק, זמר ויוצר צעיר וכישרוני מהז'אנר הישראלי, במפגש שהגיע דרך המנהל אילון מלחי. "ישבנו לדייק ולהשחיז, ומתוך הדיאלוג בין העולמות נולד שיר שהוא נחלת הכלל", אומר מנחם. על ההפקה המוזיקלית החמה והעדכנית אמון עידן בלינסקי, שהשכיל לחבר בין רגש עמוק לסאונד נגיש.

קרדיטים:

מילים: מנחם שוקרון, ליעד חקק ועידן בלינסקי

לחן: מנחם שוקרון ועידן בלינסקי

עיבוד והפקה מוזיקלית: עידן בלינסקי