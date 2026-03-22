בני הורביץ בסינגל חדש: "בוקר טוב כסף"

הראפר והיוצר בני הורביץ מפתיע ב-EP חדש עם שלושה שירים, האזינו לשיר בנושא שלא רבים כותבים עליו - "בוקר טוב כסף". המילים והלחן של בני הורביץ ובן שופן, ההפקה המוזיקלית של בן שופן והורביץ (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים ולחן: בני הורביץ, בן שופן

עיבוד והפקה מוסיקלית: בן שופן, בני הורביץ

מילים:

בוקר טוב כסף חיפשתי אותך אתמול

הרבה שאלו איפה אתה

אתה מתחמק מהם בגדול

הם אומרים שאתה לא מרבה להגיע

וגם שאתה מגיע זה לא להרבה זמן

תמיד מוצאים סיבות לבזבז אותך

ושוב אתה לא כאן

וזה לא יפה מצידך

תראה איך כולם אוהבים אותך

עניים ועשירים בסוף כולם מחפשים אותך

חלקם יותר חלקם פחות רווקים ומשפחות

אז לפחות תראה את עצמך טיפה יותר

ואני בין הגבול להיות ציני לרציני

כי גם מי שנוסע באוטובוס ומי שבלמבורגיני

בסוף שניהם חושבים על עוד מהלך כדי להשיג אותך

עוד מהפך בשביל לתפוס אותך

פזמון :

בסוף כולנו שחקנים בסרט של הבמאי

מתפללים אליו שיהיה קצת כסף באשראי

מבקשים בריאות וחלומות שיתגשמו הלוואי

וואלה זה מטורף איך אתה מסובב פה את כולם על האצבע

כל העולם מסתובב סביבך אתה עומד באמצע

מה פתאום לא רודפים אחרי הבצע

רודפים אחרי השפע

24 שש ורבע

מסיימים ת'עבודה חולמים קריירה

ירושלים, במנהטן, או חדרה

עסוקים נון סטופ להגיע אל הטופ

סטופ

2
יואווווו איזה שיר יפה אין על בני אלוףף שיר חזק ואמיתי שנוגע לכולםםםם
אביגיל
1
וואו איזה ראפ
דוד

