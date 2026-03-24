כיכר השבת

יוסי פריד בסינגל פסח חדש: "עבדים היינו"

הזמר והיוצר יוסי פריד בסינגל חדש שכתב והלחין בשילוב ניגון חב"ד ידוע - "עבדים היינו". ההפקה המוזיקלית של מוישי כהנא (סינגלים וקליפים)

לקראת חג הפסח, הזמר יוסי פריד משיק את הסינגל החדש "עבדים", שיר קצבי ומרגש המחבר בין יציאת מצרים לבין הכמיהה לגאולה השלמה. הבסיס לשיר הינו לחן חב"די עתיק, יחד עם קטעים נוספים אותם הלחין יוסי בעצמו. העיבוד וההפקה המוזיקלית של מוישי כהנא.

"עבדים" מבקש להזכיר שדווקא מתוך ימי הגלות וההתמודדות, עם ישראל ממשיך לשאת עיניים באמונה ולבקש אור, גאולה וקרבת אלוקים. עם ניחוח פסחי מובהק, ניגון סוחף ומסר מחזק, יוסי פריד מציג שיר שמשלב את אווירת החג וגם נוגע בנקודת הכיסופים שמלווה את התקופה כולה.

קרדיטים:

לחן: חב"ד, יוסי פריד

מילים: יוסי פריד

עיבוד והפקה מוזיקלית: מוישי כהנא

תוכן שאסור לפספס:

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
למה תמיד טלית?
יוסף

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

