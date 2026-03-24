יוסי פריד בסינגל פסח חדש: "עבדים היינו"

לקראת חג הפסח, הזמר יוסי פריד משיק את הסינגל החדש "עבדים", שיר קצבי ומרגש המחבר בין יציאת מצרים לבין הכמיהה לגאולה השלמה. הבסיס לשיר הינו לחן חב"די עתיק, יחד עם קטעים נוספים אותם הלחין יוסי בעצמו. העיבוד וההפקה המוזיקלית של מוישי כהנא.