כיכר השבת

שרוליק רוזנטל בסינגל חדש לפסח: "קרב"

הזמר החסידי שרוליק רוזנטל בסינגל חדש לקראת חג הפסח הבעל"ט: "קרב". הלחן של י. כהן ואילו ההפקה המוזיקלית של מוישי כהנא (סינגלים וקליפים)

(צילום: אלעזר כהן)

בפרוס עלינו חג הפסח, בין ההכנות, הניקיונות והמרוץ הבלתי פוסק קחו לעצמכם רגע של נשימה, עצרו הכל, ותנו לנפש להתחבר לשיר מרגש ונוגע במיוחד לכבוד החג.

הזמר האנרגטי מעולם החתונות, שרוליק רוזנטל, בוחר הפעם לעצור רגע, ולהגיש ביצוע שקט ומלא רגש שמכניס את אווירת הפסח היישר ללב.

לאחר ההצלחה הגדולה לה זכה עם השיר שהוציא לחג הפורים, שכבש את הקהל וזכה לאהדה רחבה, רוזנטל ממשיך את הקו ומעניק כעת מתנה מוזיקלית נוספת, מושקעת במיוחד לחג הפסח.

קרדיטים:

לחן: י. כהן

עיבוד, הפקה מוזיקלית ומיקס: מוישי כהנא

מילים:

קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה

זך שוכן מעונה קומם קהל עדת ממנה בקרוב נהל נטעי חנה פדויים לציון ברינה

מילים באידיש: כלל ישראל בעט מיט אזא געוואין (כלל ישראל מבקשים בבכי)

מיר וויילן שוין צוריק אהיים (אנחנו רוצים חזרה גאולה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר