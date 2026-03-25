כיכר השבת

בני הורביץ באלבום EP חדש וייחודי

הראפר והיוצר בני הורביץ משיק אלבום EP חדש עם שלושה שירים. האזינו לאלבום המלא אותו כתב הלחין והפיק מוזיקלית יחד עם בן שופן (סינגלים וקליפים)

בני הורביץ: "בוקר טוב כסף" הוא השיר הראשון מתוך הEP בחיים שלי יש המון ציניות והומור ואני חושב שאף פעם לא שידרתי את זה במוזיקה נראה לי שהגיע הזמן קצת ציניות לא תזיק לנו פה".

בני הורביץ: "נדב (שם בדוי)" הוא השיר השני מתוך הEP השיר הוא סיפור אמיתי ששמעתי ישירות מנדב (שם בדוי) תוך כדי סיבוב במחלקה בבית חולים תל השומר יחד עם רחשי לב אנחנו באים לשיר ומשתדלים לשמח וכשנפגשנו עם נדב זה היה הסיפור שלו".

בני הורביץ: "מחבואים" הוא השיר השלישי והאחרון מתוך ה-EP את השיר הזה כתבתי לפני שנתיים באיזו תקופה אפורה והאמת שהסתפקתי אם להוציא אותו או לא ובסוף החלטתי שלא לוותר עליו אז אם יש אחד או אחת שכרגע נמצאים בתקופה כזו זה בשבילכם".

