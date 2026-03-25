בני הורביץ באלבום EP חדש וייחודי

בני הורביץ: "בוקר טוב כסף" הוא השיר הראשון מתוך הEP בחיים שלי יש המון ציניות והומור ואני חושב שאף פעם לא שידרתי את זה במוזיקה נראה לי שהגיע הזמן קצת ציניות לא תזיק לנו פה".

בני הורביץ: "נדב (שם בדוי)" הוא השיר השני מתוך הEP השיר הוא סיפור אמיתי ששמעתי ישירות מנדב (שם בדוי) תוך כדי סיבוב במחלקה בבית חולים תל השומר יחד עם רחשי לב אנחנו באים לשיר ומשתדלים לשמח וכשנפגשנו עם נדב זה היה הסיפור שלו".

בני הורביץ: "מחבואים" הוא השיר השלישי והאחרון מתוך ה-EP את השיר הזה כתבתי לפני שנתיים באיזו תקופה אפורה והאמת שהסתפקתי אם להוציא אותו או לא ובסוף החלטתי שלא לוותר עליו אז אם יש אחד או אחת שכרגע נמצאים בתקופה כזו זה בשבילכם".