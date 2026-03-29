שיע רובינשטיין בסינגל קליפ חדש: "ברכת כהנים"

הזמר שיע רובינשטיין, משיק יחד עם מקהלת ידידים את "ברכת כהנים", סינגל וקליפ חדש שמביא למסך את אחד הרגעים הקדושים והמרגשים במסורת היהודית.

את השיר כתב והלחין צביקה בורנשטיין, שגם ביים והפיק את הקליפ. "ברכת כהנים" מבטא את הניגון המיוחד של הכהנים המברכים את עם ישראל, ויוצר תחושת געגוע, קדושה וחיבור עמוק.

לקראת חג הפסח, "ברכת כהנים" מביא מסר של אמונה, אחדות ותקווה. הקליפ צולם על רקע העיר העתיקה בירושלים, מול הר הבית, ומשלב מראות עוצמתיים שמחזקים את הכמיהה לבית המקדש. האבנים העתיקות, הנוף הירושלמי והאווירה הייחודית יוצרים חוויה חזותית ורוחנית שנוגעת בכל יהודי.

לאורך השנים הוציא רובינשטיין שירים רבים ושיתף פעולה עם אמנים מובילים כמו גד אלבז, ניסים בלאק, אברהם פריד ומרדכי בן דוד. בשילוב קולם הייחודי של חברי מקהלת ידידים, "ברכת כהנים" מספק רגע מוזיקלי עוצמתי ובלתי נשכח.

קרדיטים:

לחן: צביקה בורנשטיין

עיבוד והפקה מוזיקלית: עמית בן עטר ושי בכר