כיכר השבת

אלי זיידנפלד וילד הפלא מוישי רוזנברג בסינגל פסח חדש: "והיא שעמדה"

הזמר והיוצר אלי זיידנפלד מארה"ב מארח את ילד הפלא מוישי רוזנברג בלחן חדש שלו ל"והיא שעמדה". ההפקה המוזיקלית של אברומי ברקו (סינגלים וקליפים)

"והיא שעמדה" הוא אחד מרגעי השיא של ליל הסדר, שמבטא את הקשר הייחודי בין כלל ישראל לקדוש ברוך הוא. המסר שלו – שהשם מציל אותנו מיד אויבינו בכל דור ודור, מרגיש עוצמתי מתמיד בימים האלה. להוסיף לחן חדש למילים האלו, כשכבר קיימות כל כך הרבה קלאסיקות בחוץ, זו משימה לא פשוטה, אך הזמר והיוצר אלי זיידנפלד מקווה שהלחן החדש שלו ימצא את דרכו לשולחן הסדר שלכם.

אלי זיידנפלד: "תחילתו של השיר נוצרה כבר לפני שנים, כשאיצי ויינברג שר את ה'פתיח' שהוא עשה עם המקהלה ל'קנטטה' של קעמפ 'מה נאוו' על הלחן האייקוני של יונתן רזאל בביצועו של שוואקי. זה נתן לי את ההשראה לחלקים הראשונים של הלחן, שנותרו במגירה במשך שנים. רק כשפגשתי את גבריאל דרילמן בחתונה, ביקשתי ממנו להלחין את החלק הגבוה של הפזמון וזה מה שהשלים את השיר.

אברומי ברקו סיפק כאן הפקה מושלמת כרגיל, וצירף את ילד הפלא מוישי רוזנברג, שהקול המתוק שלו מקפיץ את רמתו של השיר.

התקווה שלי היא שהניגון הזה יעשיר לכם את הסדר, את החג ואת הקשר להשם יתברך. פסח כשר ושמח!".

קרדיטים:

שירה: אלי זיידנפלד ומוישי רוזנברג

לחן: אלי זיידנפלד וגבריאל דרילמן

הפקה מוזיקלית: אברומי ברקו

קולות רקע: אברומי ברקו

ייעוץ מוזיקלי: דוד דקס ואהרון מורגנשטרן

