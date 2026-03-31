עמירן דביר מארח את אהרל'ה סמט וגדעון לוין: "למענך עשה"

הזמר והיוצר עמירן דביר מארח בסינגל חדש - "למענך עשה", את הזמר החסידי האהוב אהרל׳ה סמט ואת המפיק האגדי המוזיקאי והזמר גדעון לוין מניו יורק. השיר הוא מתוך האלבום החדש ״מיתרי הודיה״ שיצא בעזרת ה׳ בקרוב.

העיבוד וההפקה המוסיקלית של עמירן דביר. בנו של עמירן , יונתן, הוא זה שמתופף בשיר זה, זאת הפעם השניה יונתן מתופף בשיר של אביו (הפעם הקודמת הייתה בשיר ״להיות אהוב״ עם שמעון לוי).

עמירן: "זה הלחן הכי חסידי ומרגש שיצא לי להלחין, כנראה שקיבלתי אותו במתנה מלמעלה בזכות התנהגות של לפנים משורת הדין שקשורה לשיר הספציפי הזה. התנהגות שנראתה לקב״ה כמה אמונתי בו פשוטה וחזקה מאד".

האלבום החדש - ״מיתרי הודיה״, מתאפיין בעיקר בשירים שקטים עם דגש על פריטת המיתרים של הפסנתר, הגיטרות, הכינורות, הנבל, הצ׳לו והוויולות.

קרדיטים:

לחן והפקה מוזיקלית: עמירן דביר