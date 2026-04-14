כיכר השבת

יאיר דוד מחדש את שירו בגרסה ווקאלית: "עלה"

הזמר יאיר דוד בגרסה ווקאלית חדשה לשירו "עלה" שכתב והלחין הזמר והיוצר איתי עמרן. ההפקה המוזיקלית הווקאלית של "חג'בי" (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים ולחן: איתי עמרן

עיבוד והפקה מוסיקלית: אלירן אביטל

עיבוד ווקאלי - חג׳בי

קולות: מקהלת ידידים העולמית - דיוייד טויב, יעקב רוטבלט, סיני ברמץ, דוד רוטבלט, חילי דייטש

מילים:

שם בין ההרים

רכבת אנשים פוסעת

לא מבחינה

האם הולכת או נוסעת

בין העצים

עושה שבילים כמו משוגעת

ויש לה שיר

מהשמיים היא שומעת

עלה עלה עלה עלה

למעלה למעלה עלה

עד ראש ההר

כי יש בך ת'כוח

גם לא לשכוח

שבכל אדם

יש מלאך שלוחש לו

עלה עלה עלה

ואחרי כל השנים

הבינו שנותנים ידיים

נהיה שלום

אפילו אש עזרה למים

ויש שמחה

כל העולם מוחא כפיים

שרים בקול

את השיר של השמיים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר