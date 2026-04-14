יאיר דוד מחדש את שירו בגרסה ווקאלית: "עלה"

קרדיטים:
מילים ולחן: איתי עמרן
עיבוד והפקה מוסיקלית: אלירן אביטל
עיבוד ווקאלי - חג׳בי
קולות: מקהלת ידידים העולמית - דיוייד טויב, יעקב רוטבלט, סיני ברמץ, דוד רוטבלט, חילי דייטש
מילים:
שם בין ההרים
רכבת אנשים פוסעת
לא מבחינה
האם הולכת או נוסעת
בין העצים
עושה שבילים כמו משוגעת
ויש לה שיר
מהשמיים היא שומעת
עלה עלה עלה עלה
למעלה למעלה עלה
עד ראש ההר
כי יש בך ת'כוח
גם לא לשכוח
שבכל אדם
יש מלאך שלוחש לו
עלה עלה עלה
ואחרי כל השנים
הבינו שנותנים ידיים
נהיה שלום
אפילו אש עזרה למים
ויש שמחה
כל העולם מוחא כפיים
שרים בקול
את השיר של השמיים
