כיכר השבת

מוטי עויזר בגרסה ווקאלית לשירו: "הדרך אליך"

הזמר והיוצר מוטי עויזר בגרסה ווקאלית חדשה לשיר שכתב והלחין - "הדרך אליך". העיבוד וההפקה הווקאלית של המעבד מוטי K (סינגלים וקליפים)

בעיצומם של ימי ספירת העומר ועל רקע אי-הוודאות לגבי החזרה למלחמת "שאגת הארי", הזמר מוטי עויזר מגיש גרסה ווקאלית מלהיבה לשירו "הדרך אליך".

השיר מקבל כעת משמעות אקטואלית מתמיד עם לבוש חדש ומרענן שמצליח להעביר את המסר העוצמתי של השיר: האמונה והביטחון בקב"ה גם כשהדרך ארוכה ומפותלת.

על ההפקה הווקאלית אמון מוטי K שיצר מארג קולי עשיר.

עויזר משתף: "בימים המורכבים שאנחנו חווים כעם, המילים 'כשהעולם כולו הוא גשר צר גם מתוך המצר' מקבלות משמעות עכשווית. הרגשתי שבימים אלו הגרסה הווקאלית מאפשרת למילים לחדור עמוק יותר ללב".

קרדיטים:

מילים ולחן: מוטי עויזר

עיבוד והפקה ווקאלית: מוטי K

הפקה: ישראל פרג'ון

קולות: מוטי K | מיכאל אזולאי | מנחם מוניס

הפקת שירה: מיכאל אזולאי

