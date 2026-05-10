חיים יהודה מארח את דוד יהודה בסינגל חדש: "אורך כבר יאיר"

חיים יהודה, זמר חתונות ופייטן ותיק בן 34 מבית שמש, יוצא בדואט מרגש עם אחיו היוצר דוד יהודה בסינגל "אורך כבר יאיר". שיר של אמונה, השתוקקות וקירבה לקדוש ברוך הוא, שנולד מתוך מאות לחנים שנשלחו לזמר, ורק אחד מכולם גרם לו לבכות.

שבע עשרה שנות הופעה בחתונות, הילולות, שבתות חתן ובתי כנסת עיצבו את חיים יהודה לאמן רב-סגנוני: חזן, פייטן, בעל קורא בתורה וזמר חתונות במנעד ז'אנרים רחב, משירה בהברה חסידית אותנטית ועד סלסול ופיוט ישראלי. יותר מעשור הוא לא הוציא שיר משלו, כי לא מצא חומר שיגע בו עמוק מספיק. עד שהגיע "אורך כבר יאיר".

"להרבה לחנים שאנשים שלחו לי, לא התחברתי," מסביר חיים יהודה, "השיר הזה גרם לי לבכות בכל פעם שהאזנתי אליו. אמרתי: אוקיי, זה השיר. אני רוצה להילחם עליו. אם הוא ריגש אותי, זה יכול לפתוח לבבות לקהלים שונים. אין לי ספק בזה."

השיר נכתב והולחן על ידי יוצר קרוב: אחיו דוד יהודה, שמוכשר בעיני חיים לא משום שהוא אחיו אלא משום שהיצירה דיברה אליו. הוא הציע לאחיו הגדול להצטרף אליו לדואט, והתוצאה הייתה גדולה מסך חלקיה.

חיים מספר שהשיר עבר תהפוכות רבות בדרך לאולפן, כאשר חיים ודוד יהודה עלו מבית שמש לבת עין כמעט שבע פעמים רק להקלטת הווקאלים. על כך אומר חיים: "רבי נחמן הבטיח, ששיר שעובר הכי הרבה מניעות הוא שיר שיצליח". ההפקה המוזיקלית של אליה יצחק, בנו של הגיטריסט עמית יצחק, שלאחרונה גם עיבד את הדואט של ישי ריבו ושמואל.

"אני בטוח שהדמעות שבכיתי ייכנסו בלבבות המאזינים ויגרמו גם להם לדמוע ולהרגיש השתוקקות וקרבה לקדוש ברוך הוא," הוא מוסיף. "זה יחולל בהם כמה גרמים בלב. אין לי ספק ואני בטוח בזה."

קרדיטים:

מילים ולחן: דוד יהודה

עיבוד והפקה מוזיקלית: אליה יצחק