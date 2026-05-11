'יוחנן' בסינגל חדש וייחודי: "שלום"

יוחנן חייט, ר"מ בישיבה ובנו של המלחין האגדי הרב ברוך צ'ייט, משחרר סינגל רביעי בשם "שלום" מתוך אלבום בכורה שבדרך. השיר הוא בלדת סול-יהודית אופטימית, המשלבת את עומק השורשים שעליהם גדל עם סאונד עכשווי ומקורי.

השיר נכתב יחד עם דוד איכלביץ' מתוך התבוננות במתחים בחברה הישראלית, זווית שקיבלה משנה תוקף גם במהלך שירותו הצבאי. יוחנן בוחר להניח בצד את הוויכוחים והצורך "לנצח", ומציע בטקסט ישיר פשוט לעצור, להקשיב ולחפש את החיבור הפנימי והחברתי.

כיוצר שחי את עולם התורה לצד היצירה, יוחנן מביא לשיר כנות ואותנטיות שמדברת ישר ללב של כל אחד ואחד. "שלום" הוא סינגל נוסף שמזקק את היכולת שלו להפוך רגש אותנטי לסאונד רחב ומרגש, בדרך לאלבום מלא שיצא בקרוב.

קרדיטים:

מילים ולחן: יוחנן חייט דוד איכילביץ

עיבוד והפקה מוסיקלית : דוד איכילביץ