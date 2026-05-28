כיכר השבת

יוסי פריד ויוסי פולצ'ק מחדשים את הקלאסיקה של מיכאל שניצלער

הזמר יוסי פריד והקלידן יוסי פולצ'ק משחררים ביצוע נוגע ללב לקלאסיקה "די טרייסט פון א מאמע" של ר' מיכאל שניצלער ז"ל (סינגלים וקליפים)

לפעמים אנחנו מסתכלים לצדדים ובטוחים שלאחרים הכל הולך בקלות. הזמר יוסי פריד והקלידן יוסי פולצ'ק משחררים ביצוע נוגע ללב לקלאסיקה "די טרייסט פון א מאמע" של ר' מיכאל שניצלער ז"ל, והסיבה הפעם אישית לגמרי. "אני לא בא לחנך אף אחד", משתף פריד, "השיר הזה פשוט החזיק אותי ברגעים הקשים שלי, והחלטתי להוציא אותו כדי לחזק הלאה".

השיר מחזיר לחיים את הסיפור המפורסם על האישה שביקשה מרבי איציקל להחליף את "שקית הצרות" שלה, ולבסוף בחרה מחדש בשקית הקטנה ביותר שהתבררה כשלה. המסר פשוט: לכל אחד יש את החבילה המדויקת שנבנתה עבורו, גם של הקשיים וגם של ההצלחות.

החיבור בין העיבוד העוטף של פולצ'ק להגשה הכנה של פריד עושה את העבודה, ופוגע ישר בלב. "אם זה יחזק אפילו עוד שניים-שלושה יהודים שצריכים את זה עכשיו, עשיתי את שלי" מסכם יוסי.

קרדיטים:

לחן: פינקי וובר

מילים: ליפא שמלצער

ביצוע במקור: מיכאל שניצלר

שירה: יוסי פריד ויוסי פולצ'ק

עיבוד: יוסי פולצ'ק

