מאיר ישראל בסינגל חדש: "חלומות"

הזמר והיוצר מאיר ישראל בסינגל חדש בו הוא שואל "עכשיו לאן?" ומתעורר אל המציאות, אך מאיר לא נשאר רק בדמיון – הוא בוחר בתשובה הכי אמיצה שיש: אחדות.

בטקסט נוקב ומלא אמונה, הוא קורא להפסיק את הפירוד: "כמה אפשר עוד להפריד", ומזכיר לנו שגם כשההתחלות נראות קשות, "הכל זה לטובה בסוף".

"את 'בחלומות' כתבתי מתוך רגעים של מחשבה בשירות המילואים", מספר מאיר. "יש רגע שבו אתה מתעורר ומבין שהחלום על שקט עוד לא כאן, אבל אז מגיעה הבחירה – לא להתייאש מהסופה הגדולה, אלא להאמין שהיא תכף תחלוף. העבודה באולפן עם אבי טל ועם דיויד טויב, שמצליח להוציא ממך את השירה 'מהקישקע', עזרה לי לתרגם את התקווה הזו למקצב שמרים את הנשמה".

קרדיטים:

מילים ולחן: מאיר ישראל

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי טל

הפקת שירה: דיויד טוייב

מילים:

בַּחֲלוֹמוֹת

עוֹלָם שָׁלֵם בְּלִי מִלְחָמוֹת

שָׁקֵט מְאוֹד אֵצֶל כֻּלָּם

עוֹלָם יָפֶה עוֹלָם מֻשְׁלָם

אֲנִי כְּבָר קָם

שׁוֹאֵל תָּ'עָם עַכְשָׁו לְאָן

מֵבִין שֶׁהַחֲלוֹם עָבַר

וְלֹא קָרָה פֹּה שׁוּם דָּבָר

רַק תַּגִּיד

כַּמָּה אֶפְשָׁר עוֹד לְהַפְרִיד

תָּעִיף מַבָּט תִּסְתַּכֵּל סָבִיב

הַכֹּל מֻשְׁלָם הַכֹּל יַצִּיב

בְּהַתְחָלוֹת

מְעַט קָשֶׁה מַרְבֶּה תְּפִלּוֹת

הַלְּוַאי תָּמִיד בְּמַנְגִּינָה

רַק אַל תַּגִּיד שֶׁאֵין בְּרֵרָה

בַּקְּטַנּוֹת

אִם תִּתְעַקֵּשׁ תִּרְאֶה גְּדוֹלוֹת

אַל תַּעֲשֶׂה אֵיפָה וְאֵיפָה

קַח נְשִׁימָה קַח שְׁאִיפָה

הַכֹּל זֶה לְטוֹבָה

רַק תַּגִּיד .....

אַף פַּעַם

אַל תִּתְיָאֵשׁ כְּלוּם לֹא קָרָה

גַּם אִם תָּבוֹא סוּפָה גְּדוֹלָה

בַּסּוֹף תַּחֲלֹף כִּי אֵין בְּרֵרָה