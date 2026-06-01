ישראל צוברי בסינגל חדש: "אלוקי"

מילים:

אני יושב לי על ספסל, מול חוף הים בלילה קר, מחפש איך לדבר אליך,

הלב שלי רוצה לצעוק, את כל מה שעבר עלי, ולא מצליח להוציא מילה קטנה,

הרוח מפזרת לי את כל המחשבות, מנסה בכל כוחי לשוב הביתה

גלים שנשברים עושים לי חשק רק לבכות , עמוק בלב אני רוצה רק אליך

פזמון: אלוקי - אלוקי - אלוקי - אבא!

גם עם כל מה שעובר אתה שומר - ורק אתה יודע

אלוקי - אלוקי - אלוקי - אבא!

גם כל המים בעולם לא יכבו ת'אהבה שלך אלי,

אלוקי קרניים ראשונות של אור, עולות מתוך ענן הערפל מתחיל להתפזר,

עולם חדש עולה אל מול עיני השמש מאירה לי את הנפש ופתאום,

אני מרגיש אותך איתי ולא יודע, שכל הלילה שעבר היית כאן איתי, שומר עלי ולא עוזב גם לרגע,

קרדיטים:

מילים ולחן: אודי דמארי

עיבוד והפקה מוסיקלית: אודי דמארי