כיכר השבת

בערל פיידן משיק את אלבום הבכורה שלו: "חגיגה"

הזמר בערל פיידן מארה"ב משיק את אלבום הבכורה שלו עליו עבד עם מיטב השמות בתעשיית המוזיקה היהודית. האזינו לשיר "הכל לטובה" מתוכו בלחן משותף של פיידן ואבי סולי. עיבוד: אייל ויאיר שריקי (סינגלים וקליפים)

בערל פיידן משיק אלבום חדש וקצבי "חגיגה"

אחרי תקופה של עבודה באולפנים, האלבום החדש של הזמר מארה"ב בערל פיידן יוצא לאוויר העולם. "חגיגה" מביא איתו בדיוק את האנרגיות הנכונות לתקופה הזו, עם שירים רעננים, קצביים ומלאי אופי, והופק ע"י מיטב השמות.

"העבודה על האלבום הזה לקחה לא מעט זמן והשקעה", מספר פיידן על מאחורי הקלעים של הפרויקט. "אני מתרגש ושמח לשתף אתכם סוף סוף בתוצאה המלאה, ומחכה בטירוף לשמוע איזה שירים הכי תאהבו".

באלבום משתתפים מיטב המלחינים והמפיקים בתעשיית המוזיקה, והוא כולל אף דואט עם שמחה פרידמן לשיר "ירושלים".

האזינו ל"הכל לטובה" מתוך האלבום.

קרדיטים:

מילים ולחן: אבי סולי ובערל פיידן

עיבוד והפקה מוזיקלית: יאיר ואייל שריקי

יאיר ואייל שריקיאבי סוליברל פיידן

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