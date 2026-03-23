נמואל בסינגל קליפ מסע ייחודי: "יום בא"

בעיצומם של ימי המלחמה, משיק נמואל סינגל קליפ חדש שמרגיש כמו שנכתב במדויק עבור הימים האלו. "יום בא", להיט קצבי תוסס בלחנו של משה פלד, עם עיבוד והפקה מוזיקלית של יאיר ואייל שריקי.

במרכזו של השיר מוצג קליפ מיוחד, המעביר את המסע של נמואל מהמצלמה האישית שלו. החל מהרגעים הראשונים של המלחמה כשהוא שוהה באירופה, דרך מסע חוצה יבשות, ועד לחזרה לארץ ישראל. שמספר את השליחות האמיתית של נמואל "לשמח אלוקים ואדם ברחבי העולם", כזו שמחה שגם מלחמה לא יכולה לעצור.

נמואל כותב: "כשקיבלתי את הלחן המיוחד הזה, לא דמיינתי איך ומתי זה יצא לאוויר העולם, אבל העולם שלנו מלא בתפניות מרתקות, והשיר הזה גם. בחסד השם, לאחר מסע לא שגרתי שבמהלכו זכיתי לשמח את עם ישראל ברחבי העולם, אני מודה לקב"ה על הזכות והשליחות שניתנה לי, ומתוך כך מתפלל לבשורות טובות, ולגאולה השלמה במהרה בימנו!".

קרדיטים:

לחן: משה פלד

עיבוד והפקה מוזיקלית: יאיר ואייל שריקי