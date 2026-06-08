יהודה מנהיים משיק מחרוזת קצבית לוהטת: "יודעל'ס Vibe" 

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3 שנים לאחר המחרוזת "א טאנץ מיט יודעלע", איתה פצח את הקריירה בקול רעש גדול, הזמר יהודה מנהיים אשר הפך זה מכבר לשם חם ברחבות הריקודים, עושה זאת שוב ומגיש את "יודעל'ס Vibe" - מחרוזת להיטים בעיבודו של מנדי סופר, שמשלבת את כל מה ש-2026 יודעת לתת. אנרגיה איכותית, ביטים מהודקים וקליפ בועט.