"ההסתה נגד החרדים מסוכנת וחייבת להיפסק. "בעתיד לא יאמינו שהייתה כאן מדינה יהודית", אמר הערב חבר הכנסת אייכלר במליאה והביע פליאה: "האם הקמנו מדינה יהודית בשביל לעצור לומדי תורה"? | צפו בדבריו (חדשות כנסת)
ח"כ לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית טענה כי מפלגתה לא קיבלה פנייה לקיזוז עבור ח"כ ביסמוט | לשכתו: "בועז נאלץ להגיע באמצע השבעה על אימו בעקבות העובדה שלא היה קיזוזים בכלל" | הליכוד: "פנינו בבקשה לקיזוז וקיבלנו סירוב" (פוליטי)
קרב עז מתנהל בין חסידויות ויזניץ ובעלזא בשאלה מי יקבל את המקום הבכיר יותר ברשימת אגודת ישראל לקראת הבחירות. משפחה פרסם כי בעלזא מאיימת לעבור לש"ס, שם תקבל את המקום השלישי. אייכלר זועם: "בושה וחרפה, זה שקר גמור" (חדשות חרדים)
"לשים קץ לפטפטת וקשקשת של חלק מראשי השירותים החשאיים" - כך הגיב יו"ר ועדת הכספים לדברי ההסתה של אפרים הלוי. ח"כ הרב ישראל אייכלר, יו"ר סיעת יהדות התורה, הגיב על דברי ההסתה ואמר: "אם ההתחרדות היא סכנה קיומית יותר מהאיום האיראני, משמע שאין איום מאיראן וזה כבר משמח"
ח"כ ישראל אייכלר בדיון בוועדת הכלכלה על הפיקוח למוצרי חלב: "עברנו מכלכלה הסתדרותית בולשביקית לשליטה משפחתית ריכוזית וכך נוצר קאפיטליזם אכזרי". הרב אייכלר קרא לבעלי המחלבות להקשיב לרחשי לב הציבור ולהודיע מרצונן על הוזלת מחירי מוצרי החלב (חדשות, צרכנות)
חברי סיעת "יהדות התורה" ייפגשו עם ראש-הממשלה בנימין נתניהו על רקע מצוקת הדיור. "שיטת המכרזים לקרקעות לדיור פשטה את הרגל. היא הפכה למסחטת כספים של מיליארדים הזורמים לאוצר, אבל גרמה לפשיטת רגל לאלפי זוגות צעירים שאין להם קורת גג" - אומר חבר-הכנסת הרב ישראל אייכלר (פוליטי)
"אין חילוני אחד שפנה אליי לעזרה ולא נענה" - כך מגיב סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בתגובה לתחקיר ששודר אתמול בתכנית "המקור" בערוץ 10, לפיו מתערב סגן השר לטובת חולים חרדים. בשיחה עם קול-חי אמר ליצמן: "אני מוכן שיפנו למבקר המדינה. אבל אם אצא זכאי, מי שהאשים אותי יהיה חייב להתפטר" (חרדים)
גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים, ראשי-ישיבות, שרים, ח"כים, עסקנים, אנשי תקשורת ורוח, הגיעו אמש לאולם השמחות בקרית בעלזא ירושלים, לברך ולהשתתף בשמחת נישואי בתו של הרב ישראל אייכלר עורך המחנה החרדי, יו"ר המרכז להסברה יהודית. בחופה כובד כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א בסידור קידושין, כאשר הגביע הינו ירושה מהמגיד הגדול הרבי דוב בער ממעזריטש זי"ע
סקר "כיכר השבת" מסתיים עם תוצאות ברורות: הרב ישראל אייכלר במקום הראשון עם 19.89 אחוזים, כשאחריו הרב נויגרשל ודרעי. המנצחים וגם אלו שלא, התייחסו לסקר שנערך בקרב 4564 גולשים. אייכלר תוקף: "הפשע הגדול - של עסקני אגודת-ישראל שהייתה צריכה לתקצב המרכז להסברה יהודית" (חרדים)
בעוד כלי התקשורת מסקרים בהרחבה את דרישת ממשלת ישראל ומשרד החוץ ממשלת שבדיה לקבלת התנצלות רישמית על הכתבה המופיעה באחד העיתונים במדינה, תוקף יו"ר המרכז להסברה יהודית הרב ישראל אייכלר חזיתית וטוען, “הדרישה להתנצלות ממשלת שבדיה – צבועה וצדקנית" (חרדים)