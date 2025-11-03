במהלך דיון הערב (שני) במליאת הכנסת שעסק בחוק הדיינים - חוק בו תצביע הקואליציה יחד עם החרדים, לאחר שנסגר דיל עם הליכוד - למרות החרם, חבר הכנסת ישראל אייכלר עלה לנאום ותקף בחריפות את הממשלה.

אייכלר הגיש את חוק הדיינים יחד עם ח"כ משה גפני. בדבריו אמר כי "חוק הדיינים בא לתקן עוול גדול. בעבר, וכפי שכל יהודי יודע, בעלי דין היו לוקחים אפילו שלושה רועי בקר כפי שכתוב בגמרא, ומבקשים לערוך בפניהם דין. הגיעה מערכת המשפט וביטלה את זה. החוק שלפנינו יתקן את זה".

ח"כ אייכלר התייחס ליום לציון רצח רבין ואמר "מדברים הרבה על ההסתה והמילים המסוכנות. אני רוצה לומר לכם שמה שעושים למגזר החרדי, איך ששוללים את הלגיטימציה שלו, זו ממש הסתה. בעתיד אם יוציאו את הפרוטוקולים ויראו איך דיברו על החרדים, על הזכות הבסיסית שלהם לחיות כאן, על הזכות של התינוקות והאימהות שלהם, אנשים לא יאמינו שהייתה כאן מדינה יהודית. איך זה יכול להיות? העליהום שיש על הציבור החרדי והלגיטמציה להגיד עליהם כל דבר זה משהו שחייב להיפסק".

"הכי חמור", הוסיף אייכלר, "זה המעצרים של לומדי התורה. ממתי היה כדבר הזה שעוצרים מישהו בעוון לימוד התורה? אני בכלל חושב שלא בזמן מלחמה אין סיבה לעצור עריקים. אם למישהו יש בעיה עם מס הכנסה - מביאים אותו למשפט להסדיר את עניינו. אבל לעצור אותם?! בשביל זה הקימו פה מדינה יהודית? כדי לעצור לומדי תורה?!".

עוד אמר אייכלר: "ומי שעושה את זה, זו לא הכנסת והמוסדות הדמוקרטיים, אלא בג"ץ שלקח את השלטון בכח. אנחנו הרי חוקקנו חוקים שיסדירו את זכותם של לומדי התורה ללמוד. כבר בן גוריון הכיר בזה, אחר כך עזר ויצמן ובגין. באים פתאום שופטי בג"ץ ומבטלים את החוק. מי שם אותם להחליט נגד העם? השבוע אמר שופט העליון שצריך לעצור שלושת אלפים בחורי ישיבה כי יש מקום במתקני הכליאה. הנה היום נודע ששחררו מחבל לעזה, אז יש מקום לעוד בחור ישיבה. לאן הגענו?"

לסיום אמר אייכלר: "אני בטוח שיגיע היום וכולם יכירו בזכותם של לומדי התורה, בזכותם בל בתי הדין הרבנים לדון דיני תורה ונוכל לחיות חיים של שלום ושלווה".