ישראל במלחמה, כמעט מדי יום נופלים חיילים - והכאב עצום, אך האם זו חובת המציאות להמשיך לחיות את החיים ולהנות או שאולי עדיף להמעיט בפרסומים מהנים ושמחים? • יהיו שיגידו שבמותם ציוו לנו את החיים אך יהיו שיצעקו שזה לא יהודי לשמוח בעוד אח שלך יושב שבעה • דיון כואב ותפילה לימים אופטימיים יותר (מעניין)
זה מה שמעשן יענה לכם אם תגידו לו ש"לא בריא לעשן" • זה מה שתענו לעצמכם אם אכלתם שוקולד למרות שאתם צריכים דיאטה • מה נענה למצפון על התנהגות שאנו לא רוצים ומה הדרך הנכונה להתמודד עם קונפליקט פנימי ומייסר? (מעניין)