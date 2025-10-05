כיכר השבת
משתווים למומחים ב-44 מקצועות

"מתקרבים לרמת ביצוע אנושית" |  מודלים מתקדמים של AI מביאים עידן חדש בכלכלה העולמית

מבחני עבודה מאומתיים שנעשו לאחרונה במשק האמריקאי מסמנים קפיצה דרמטית בביצועי בינה מלאכותית בשוק העבודה ובתחום המסחר המקוון | OpenAI ו-Anthropic מציגות תפיסות חדשות והישגים חסרי תקדים, אך יחד עמן צצים אתגרים של איכות, רווחיות ותחרות מול יכולות אנושיות (טכנולוגיה)

ראש בראש מול מומחים. בינה מלאכותית בשוק העבודה (צילום: Shutterstock)

המערכות החכמות של OpenAI ושל מתחרותיה עומדות כעת בצומת המרהיב שבין יומרה להישג: בדיקות ביצועיות אמיתיות בענפי הליבה של המשק האמריקאי מגלות שמודלים עדכניים של בינה מלאכותית משתווים למומחים אנושיים ב-44 מקצועות ומקיימים קפיצה טכנולוגית במהירות ובעלות בהשוואה לעובדים.

עם זאת, לצידן של התוצאות המרשימות עולים גם סימני שאלה בנוגע לפן הכלכלי. העובדה כי פחות מ-10% מהפרויקטים הממוחשבים מבוססי בינה מלאכותית אכן הניבו רווחים עסקיים מדודים מעוררת ספקות לגבי מידת התרומה של הבינה המלאכותית למשימות מורכבות, במיוחד לאור התופעה המכונה "Workslop" - מוח בינה מלאכותית המייצר תוכן שטחי וחסר ערך אמיתי.

במקביל, ומעבר לאקדמיה ולמבחני יכולות, שוק המסחר המקוון האמריקאי חווה מהפכה נוספת כאשר OpenAI משיקה את שירות ה-Instant Checkout המאפשר לראשונה רכישה ישירה מהממשק של ChatGPT מאתרים כמו Etsy ו-Shopify. הכלי החדש מאפשר חיפוש וביצוע קניה בממשק שיחתי טבעי ואף מגובה בפרוטוקול קוד פתוח בתחום הסחר שנבנה בשיתוף עם Stripe - דבר שגרר זינוק במניות החברות בתחום.

המגמה מייצרת תחרות הולכת ומחריפה בצדדים השונים של התעשייה: Anthropic מדווחת על הצלחות משמעותיות של Claude Sonnet 4.5 במשימות קוד ממושכות, ומיקרוסופט נכנסת אף היא לזירה עם שירותים שיאפשרו לחנויות להציע מסחר בתוך ממשק השיחה של CoPilot, כל זאת תוך הצגת דגש על הערכה ריאלית של ערך הבינה המלאכותית במשימות מורכבות.

חשוב לציין: ההערכות האחרונות מדגישות כי רוב מקומות העבודה אינם מורכבים רק ממכלול של משימות מובנות היטב - המורכבות והרבדים האנושיים קריטיים להצלחה. לפיכך, גם בעידן המודלים האוטונומיים החכמים, נדרשת זהירות בשקלול תרומתה של הבינה המלאכותית לארגונים ולחוויית הלקוח והמבחנים מראים כי אכן יש עוד זמן עד שהיא תגיע לשלימות הנדרשת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר