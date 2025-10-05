המערכות החכמות של OpenAI ושל מתחרותיה עומדות כעת בצומת המרהיב שבין יומרה להישג: בדיקות ביצועיות אמיתיות בענפי הליבה של המשק האמריקאי מגלות שמודלים עדכניים של בינה מלאכותית משתווים למומחים אנושיים ב-44 מקצועות ומקיימים קפיצה טכנולוגית במהירות ובעלות בהשוואה לעובדים.

עם זאת, לצידן של התוצאות המרשימות עולים גם סימני שאלה בנוגע לפן הכלכלי. העובדה כי פחות מ-10% מהפרויקטים הממוחשבים מבוססי בינה מלאכותית אכן הניבו רווחים עסקיים מדודים מעוררת ספקות לגבי מידת התרומה של הבינה המלאכותית למשימות מורכבות, במיוחד לאור התופעה המכונה "Workslop" - מוח בינה מלאכותית המייצר תוכן שטחי וחסר ערך אמיתי.

במקביל, ומעבר לאקדמיה ולמבחני יכולות, שוק המסחר המקוון האמריקאי חווה מהפכה נוספת כאשר OpenAI משיקה את שירות ה-Instant Checkout המאפשר לראשונה רכישה ישירה מהממשק של ChatGPT מאתרים כמו Etsy ו-Shopify. הכלי החדש מאפשר חיפוש וביצוע קניה בממשק שיחתי טבעי ואף מגובה בפרוטוקול קוד פתוח בתחום הסחר שנבנה בשיתוף עם Stripe - דבר שגרר זינוק במניות החברות בתחום.

המגמה מייצרת תחרות הולכת ומחריפה בצדדים השונים של התעשייה: Anthropic מדווחת על הצלחות משמעותיות של Claude Sonnet 4.5 במשימות קוד ממושכות, ומיקרוסופט נכנסת אף היא לזירה עם שירותים שיאפשרו לחנויות להציע מסחר בתוך ממשק השיחה של CoPilot, כל זאת תוך הצגת דגש על הערכה ריאלית של ערך הבינה המלאכותית במשימות מורכבות.

חשוב לציין: ההערכות האחרונות מדגישות כי רוב מקומות העבודה אינם מורכבים רק ממכלול של משימות מובנות היטב - המורכבות והרבדים האנושיים קריטיים להצלחה. לפיכך, גם בעידן המודלים האוטונומיים החכמים, נדרשת זהירות בשקלול תרומתה של הבינה המלאכותית לארגונים ולחוויית הלקוח והמבחנים מראים כי אכן יש עוד זמן עד שהיא תגיע לשלימות הנדרשת.