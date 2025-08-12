כיכר השבת
ילדים זה שמחה

נשיא צ’ילה חוגג את יום הילד עם רגע אנושי שכבש את הרשת

נשיא צ'ילה גבריאל בוריץ' ציין את "יום הילד" ברשתות החברתיות בתמונה חמה ומשעשעת עם בתו התינוקת, למרות התאונה הביתית הקטנה (חדשות בעולם)

נשיא צ'ילה ובתו (צילום: חשבון האינסטגרם )

בתחילת השבוע ציינה צ’ילה את יום הילד, והנשיא גבריאל בוריץ’ בן ה-39 בחר לשתף את הציבור ברגע אישי במיוחד. בחשבון האינסטגרם הרשמי שלו הוא פרסם תמונה שבה הוא מחזיק את בתו התינוקת ויולטה, שנולדה רק לפני חודש וחצי.

בתמונה נראית ויולטה בזרועות אביה ועקבותיה של ”תאונה ביתית” קטנה שהותירה כתמים על הסוודר ועל זקנו של הנשיא. לצד התמונה כתב בוריץ’ בספרדית: “ויולטה שלנו מאחלת לכם יום ילד שמח!”.

הפוסט גרר מאות תגובות אוהדות, ברכות וחיוכים מצד הגולשים. אחת המגיבות כתבה בחיוך: איזו בובה מתוקה, גם כשהיא עושה בלאגן. גולש אחר העיר: מעולם לא ראיתי מישהו כל כך מאושר כשהוא מלא בפליטות של תינוק. כמה מגיבים התייחסו גם לדמיון המשפחתי, והתינוקת דומה יותר לבוריץ’ מבוריץ’ עצמו, הוסיף גולש אחר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר