נשיא צ’ילה חוגג את יום הילד עם רגע אנושי שכבש את הרשת

בתחילת השבוע ציינה צ’ילה את יום הילד, והנשיא גבריאל בוריץ’ בן ה-39 בחר לשתף את הציבור ברגע אישי במיוחד. בחשבון האינסטגרם הרשמי שלו הוא פרסם תמונה שבה הוא מחזיק את בתו התינוקת ויולטה, שנולדה רק לפני חודש וחצי.
בתמונה נראית ויולטה בזרועות אביה ועקבותיה של ”תאונה ביתית” קטנה שהותירה כתמים על הסוודר ועל זקנו של הנשיא. לצד התמונה כתב בוריץ’ בספרדית: “ויולטה שלנו מאחלת לכם יום ילד שמח!”.
הפוסט גרר מאות תגובות אוהדות, ברכות וחיוכים מצד הגולשים. אחת המגיבות כתבה בחיוך: איזו בובה מתוקה, גם כשהיא עושה בלאגן. גולש אחר העיר: מעולם לא ראיתי מישהו כל כך מאושר כשהוא מלא בפליטות של תינוק. כמה מגיבים התייחסו גם לדמיון המשפחתי, והתינוקת דומה יותר לבוריץ’ מבוריץ’ עצמו, הוסיף גולש אחר.
