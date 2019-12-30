ההלם והתדהמה שאחזו בציבור לאחר הירצחו של רבי עמוס גואטה זצ"ל בשבוע שעבר, מעוררים את דבריו המטלטלים והנוקבים של ראש הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל לאחר הירצחם של רבי אלעזר אבוחצירא "הבבא אלעזר" זצ"ל והילד לייבי קלצקי ז"ל | צפו בדבריו המעוררים (חרדים)
כמעט שנה וחצי לאחר רציחתו של אבי המשפחה, ה'באבא אלעזר', על-ידי אחד מתלמידיו בעת קבלת הקהל בביתו, התארסה אמש (שלישי) הבת הצעירה, ציפורה בת ה-23, עם תלמיד ישיבת פוניבז', יוסף חיים פרץ. בבית המשפחה נערך מעמד 'לחיים' מצומצם. מזל-טוב (חסידים)
תחקיר רחב-היקף מתפרסם על רכושו של הרב העשיר בישראל, הרב פנחס אבוחצירא, בנו של האדמו"ר רבי אלעזר זצוק"ל. הכתבה עוסקת באישיותו של הרב פנחס, ובדמותו אפופת המיסתורין. וגם: מה אפשר לעשות עם 1.3 מיליארד שקל? לקנות 9,285 ספרי תורה
במלאות שנה להסתלקותו הטראגית של רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל, ה"בבא אלעזר", 'כיכר השבת' מתכבד להגיש וידאו נדיר ומיוחד מסעודת אירוסיו ומנהג ה"חינה" המסורתי. הסרט צולם בוידאו, ניתן לראות את ההערצה הרבה, לה זוכה רבי אלעזר זצ"ל, מהאנשים שהשתתפו בשמחתו. צפו בוידאו (חרדים)
הרב שלום אזולאי, בנו של הדיין הגאון רבי עמרם אזולאי זצוק"ל היה תלמידו הקרוב של האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל. במלאות שנה לרצח, מספר הרב אזולאי על הקשר המיוחד שנוצר בינו לבין הבבא, ועל ימיו האחרונים. לדבריו, הבבא רמז על מה שעתיד להיות והכשיר את בנו, הרב פנחס, לתפקיד מבעוד מועד
11 חודשים להרצחו של הבבא אלעזר זצוק"ל: המונים, עם אחיו האדמו"רים עלו לקברו. הערב תתקיים עצרת זכרון מיוחדת בסמוך לבית מדרשו בעיר באר שבע. הרב לוי מורחי וחברו שהיו עדים לרצח, ראו את דהן בזווית העין מגיש לרב את הפתק ושחזרו ל'כיכר השבת'. "הרב עיין בפתק שלו והוא ניסה להתקרב אל הרב, אבל השמש של הרב הרחיק אותו כל פעם"
היום התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בעיר באר שבע בעיניינו של רוצח האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל. במהלך הדיון מסר הרוצח גירסה מפוקפקת מדוע רצח את הרב. דהן טען כי פגע ברב בעקבות 'הארה משחית' שחווה ביום הרצח. דהן טען כי למרות שדקר את הרב הוא לא התכוון לרצוח (חדשות)
שמחה בבית האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל: נכד ראשון נולד לבבא, לראשונה מאז הרצח. שמו בישראל: אלעזר אבוחצירא, על-שם סבו הגדול. נכחו באירוע: האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא שליט"א, האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא שליט"א ודודו של הרך הנולד, האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא שליט"א
אשר דהן, החשוד ברצח האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל הובא לבית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בכדי לדחות את הבדיקה הפסיכיאטרית המקיפה שהיה אמור לעבור. עו"ד קטי צווטקוב שמייצגת את אשר דהאן, טענה כי הוא החל טיפול תרופתי השבוע והמינון רק הולך ועולה מדי יום (בארץ)
ערב יום הכיפורים, איציק כהן השיק קליפ זיכרון למקובל רבי אלעזר אבוחצירא - ה'בבא אלעזר', שנרצח בדקירות סכין במהלך קבלת קהל. "המילים של השיר נלקחו מתוך הקינה שחיבר הרב שלמה עמאר לזכר הרב אבוחצירא. ביקשתי מהרב עמאר אישור והוא אף האזין לסקיצה", סיפר כהן בשיחה עם 'כיכר השבת' (שירים)
עצרת זיכרון יוצאת דופן ורבת רושם התקיימה ביום שני ער"ח אלול בכולל האברכים "יד משה" במרכז העיר רחובות לזכר רבי אלעזר אבוחצירה זצ"ל. רבני העיר העמידו דבריהם על רצונו הטהור של אביו האדמו"ר זצ"ל בהמשך השושלת הקדושה, ועל הקירוב הגדול שלו זכו ראשי הכולל ויחד עימם קברניטי העיר כאשר את כלל האברכים ובפרט את אברכי כולל זה