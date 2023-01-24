גם אתם לא גומרים את החודש למרות ההכנסות? • במסגרת התוכנית הכלכלית, פינה עם שרון שכטר בו הוא מלמד אותנו איך עושים סדר כלכלי מקיף 360 •
כך מחשבים הוצאות, הכנסות, נכסים והתחייבויות • כך תגיעו לשלווה כלכלית
בפני בית הדין הוגשה תביעה לבטל את הסמכות של בית הדין לדון בתביעת רכוש מזונות ומשמורת הילדים שנכרכה בתביעת גירושין, שהוגשה בפני בית הדין. פסיקת בי"ד מלמדת שהדבר בסמכותו. טור משפטי מעו"ד יהושע דוב פלדשטיין (חוק ומשפט, שיווקי)
פקיד שומה לא קיבל את הסברי הנישום להכנסות של יותר מ-315 אלף שקל בשנות המס 2007-2009. הנישום ערער למחוזי והציג הסברים שחלקם שכנעו את השופטת. לפני כשבועיים היא ביטלה חלק משמעותי מהשומות והזהירה מפני קיום דיונים לא מתועדים ב"שיחות מסדרון" (משפט)
האם תבעה מהאב מזונות עבור שלושת ילדיהם וביקשה לחייבו בתשלום חודשי של 5,000 שקל בתוספת הוצאות דיור של 2,800 שקל. האב טען כי הסכומים מופרזים וכי האם אינה ממצה את פוטנציאל השתכרותה. בית המשפט: יש להביא בחשבון גם את יכולת ההשתכרות של האם