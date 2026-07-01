דוח הגילוי הפיננסי השנתי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשנת 2025 חושף כי הוא הפיק הכנסות של למעלה מ-1.4 מיליארד דולר ממיזמי קריפטו משפחתיים. הדיווח מעיד על הפיכתם של נכסים דיגיטליים למקור ההכנסה העיקרי של טראמפ מאז שחזר לבית הלבן.

המסמכים שהוגשו למשרד האתיקה הממשלתית מפרטים כי כ-800 מיליון דולר הגיעו מהמיזם World Liberty Financial, שאותו ייסד טראמפ עם בניו. סכום זה כולל מעל 520 מיליון דולר ממכירת אסימונים דיגיטליים ו-250 מיליון דולר נוספים ממכירת אינטרסים עסקיים במיזם.

לצד מיזם זה, דיווח טראמפ על הכנסות של 635 מיליון דולר ממכירות של מטבעות מם הקשורים לשמו. על פי הערכות רויטרס, משפחת טראמפ גרפה לפחות 2.3 מיליארד דולר מפרויקטים בתחום הקריפטו מאז תחילת כהונתו הנוכחית, תקופה שבה קידם מדיניות מקלה וכללים פדרליים שהיטיבו עם התעשייה.

דוברת הבית הלבן אנה קלי הצהירה בתגובה לטענות על ניגוד עניינים כי "אף נשיא וגם לא משפחתו לא היו מעורבים מעולם - או יהיו מעורבים אי פעם - בניגודי עניינים. הנשיא טראמפ הפך בגאווה את ארצות הברית לבירת הקריפטו של העולם באמצעות צווים נשיאותיים".

קלי הוסיפה וציינה כי "כל הפעולות של הנשיא טראמפ והממשל שלו נעשות לטובת העם האמריקני – וכל 'כתב' כביכול שדוחף אחרת ממחזר את אותו נרטיב שקרי ועייף שהדמוקרטים והתקשורת הממוסדת דוחפים כבר עשור". מנגד, דון פוקס, ראש המשרד לאתיקה ממשלתית לשעבר, העביר ביקורת על התנהלות הנשיא.

לדברי פוקס, "כל נשיא בעידן שלאחר ווטרגייט ניהל את כספו כאילו הוא כפוף לניגודי עניינים. עם טראמפ, הנורמות הללו פשוט יצאו מהחלון". הוא המליץ על רפורמות חקיקה שיגבילו את סוגי ההשקעות שבידי הנשיא וסגנו כדי למנוע מצבים מסוג זה בעתיד.

בנוסף להכנסות מהקריפטו, רשם טראמפ הכנסות של מעל 80 מיליון דולר מהסדרים עם חברות מדיה ו-52 מיליון דולר מרישוי שמו לנדל"ן בחו"ל. עסקי הגולף והנופש של טראמפ הציגו צמיחה של 15% בהכנסות, שהסתכמו ביותר מ-500 מיליון דולר בשנת 2025.

ארגון טראמפ הגן על השקיפות בדיווח המדובר. דובר הארגון טען כי "היקף ועומק הדיווח הזה מדגישים עוד יותר את מחויבותנו לשקיפות. עם קרוב ל-1,000 עמודים, הוא מייצג את אחד מדוחות הגילוי הפיננסי המקיפים ביותר שהוגשו אי פעם ומדגים רמה של שקיפות פיננסית שאין לה אח ורע בהיסטוריה הנשיאותית".