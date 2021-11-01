התקיפה האכזרית של הקבלן החרדי ר' אריה גולובנציץ: הערב, הגיע הקבלן המותקף למעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי. גולובנציץ סיפר להגר"ח קנייבסקי: "אמרו לי שבגלל שאני שומע למה שהרב שטרנבוך אומר - אני רשע מרושע" • הגר"ח לקבלן ולנציג 'בניין שלם': "ה' יעזור שתינצלו מהם" • צפו בוידאו בלעדי (חרדים)
בהצבעה שנערכה היום, ובה השתתפו כ-300 רוכשי דירות במתחם גלובנציץ בבית שמש, רוב הרוכשים הבהירו כי אינם חפצים בפיקוח ארגון 'אתרא קדישא', הנחשב למחמיר וקפדני. הדיירים הבהירו כי הם מעדיפים את הפיקוח ההלכתי של ארגון 'ארץ החיים' הנחשב למקל ופשרן יותר בתחום (חדשות, חרדים)
כוחות משטרה עצרו עשרה אברכים חרדים שהפגינו בסמוך לבית שמש נגד חילול קברים. ההפגנה התקימה לאחר שבשעות הבוקר הוצא משגיח מטעם 'העדה החרדית' ממתחם העבודות - לכאורה בשל הימצאות קברים במקום. בשעה זו שוהים העצורים בתחנת המשטרה שם יוחלט אם לבקש להאריך את מעצרם. (חרדים)
האם יו"ר אתרא קדישא - ר´ דוד שמידל בעצמו השתתף בפגישה ברשות העתיקות וביקש לחפור קברי יהודים? פרוטוקול אותו חושף היום העסקן אהרל´ה יקטר מגלה, כי אכן כך אירע:
"מטרת הפגישה – בקשת הרב שמידל משוקה דורפמן שרשות העתיקות תחפור קברים יהודים לצורך הצגתם לקהל". גיוועלד!!! (חרדים)