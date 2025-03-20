ביום הכיפורים, החרטה היא לא חולשה אלא עוצמה | מבט מעמיק אל המנגנון הנפשי שמאפשר לאדם לזוז מהעבר – אל מחילה, תיקון וצמיחה | מה סודה של אותה חרטה, מה הופך אותה לעוצמתית וכיצד היא משפיעה על מעשיו של האדם מהעבר לעתיד? (יום כיפור)
אין להם רגשות או כמעט, ואין להם גם חרטה או ייסורי מצפון: הכירו את הפסיכופתים | פסיכופתים הם בני אדם שאינם מכירים רגשות של אשמה, חרטה, שמחה או עצב - והם חיים בינינו כאחד האדם | לא כולם פושעים, אבל חלק גדול מהם מגיעים בסוף לכלא - או לתפקידים פוליטיים רמי דרג | וגם: המבחן האולטימטיבי כדי לגלות אם אתם... פסיכופתים (מגזין כיכר)
"בכלל לא רציתי אותו, לחצו עלי". המושג 'ליל החרטות' הפך למטבע לשון בקונצנזוס החרדי שלנו. אחרי כל הלבטים, ההתיעצויות, וההחלטה הגורלית, מגיעים גם הספקות והחרטות. אז איך מתמודדים עם החרדה? מה הם דרכי ההרגעה? ומה נכון ולא נכון לומר לבת אכולת הספקות? (הורים)
בפגישת שר החינוך עם ראש ישיבת פוניבז´, נרשמה התייחסות לחרטה של מחבר הדוח. "ביהדות יש ערך גדול לאלה המכירים בטעותם", אמר הגר"ג. ראש עיריית בני-ברק, יעקב אשר, העיר בשם מרן הגראי"ל שטיינמן כי "צריך לדעת לומר טעיתי, רק חמור אינו טועה", ואז התפתח דיון נוקב אודות הצורך לדעת להכיר בטעות