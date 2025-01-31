נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם היום הודעה לתקשורת לרגל יום השואה הבינלאומי המצוין היום | "אשאר תומך נאמן ובלתי מתפשר עבור יהודים אמריקנים", כתב טראמפ | עוד מהנשיא: "לאחר שנכנסתי לתפקידי כנשיא ה-47 של ארצות הברית, הפכתי זאת בגאווה לעדיפות של ממשל זה להנחות את הממשל הפדרלי להשתמש בכל הכלים המשפטיים המתאימים כדי להילחם בנגע האנטישמיות" (חדשות)
לעו"ד ישראל ענדען, חבר מועצת 'יד ושם', היה שבוע מטלטל ומעורב ברגשות, מצד אחד יום השואה הבינלאומי וציון יום שחרור אושוויץ, ומהצד השני החיוק שקיבל מהחטופה אגם ברגר וההבנה החדשה שהוא מצא בסבו ובסבתו הפולניים שציינו דווקא בחג הפורים את זוועות השואה | טור נוגע (דעות)
בנאום מכונן ומרגש בפני מאות נציגי 46 המדינות החברות בנציבות
האירופית, אורח הכבוד הגאון רבי ישראל מאיר לאו, נאם נאום מרגש ואמר לנוכחים: "לא ייאמן ש-80 שנה
לאחר שחרור אושוויץ, העם היהודי עומד מול מתקפה אנטישמית בכל העולם ומדברים מלחמה.
אנחנו רוצים שלום ואוהבים שלום" | הגרי"מ לאו שיבח את גרמן זכרייב, תומך עולם התורה על פעולותיו ועל יוזמת 'יום השחרור וההצלה' (חדשות, העולם היהודי)
מזכ"ל
האו"ם,
אנטוניו גוטרש,
נעדר בפעם השנייה
ברציפות מאירוע יום הזיכרון הבינלאומי
לשואה במנהטן | במיוחד לאור העובדה
שבשנה שעברה דווח כי לא הוזמן לאירוע,
לאחר שאמר כי חמאס לא
תקף את ישראל בוואקום (חדשות
בעולם)
בקהילה היהודית באזרבייג'ן ציינו את יום השואה הבינלאומי בכנסי חיזוק עם תפילות | רב הקהילה הרב איסייב העביר מסר ואמר: ״ערנות מתמדת מול תופעות אנטישמיות כדי למנוע הישנות של טרגדיות דומות - עלינו לעמוד איתנים נגד כל ניסיון להשתמש בסמלי השואה ככלי להפצת עלילות דם חדשות״ (העולם היהודי)
מועצת אירופה תקיים מחר (שלישי) הצבעה על האשמת ישראל בביצוע רצח עם | למחרת תקיים באותו האולם טקס לציון 80 שנה לשחרור אושוויץ | בתוך כך נעשים בשטרסבורג צרפת, מאמצי מניעה קדחתניים של משלחת הכנסת למועצת אירופה לקראת מחר (שלישי), אז תעלה להצבעה באסיפה הפרלמנטרית של המועצה הצעת החלטה הקוראת למדינות אירופה למנוע רצח עם על ידי ישראל ולפעול לענישה הולמת (חדשות, בעולם)
השביעי באוקטובר, שמחת תורה תשפ"ד, מילים נרדפות לשואה שעברה על יהודי דרום ארץ ישראל באותו בוקר מר | למרות הכל, עשרות יהודים שהכירו את התופת באירופה במאה הקודמת החליטו לעלות לישראל - דווקא עכשיו | המספרים והנתונים (חדשות)
למרות צו המעצר שהוטל על נתניהו בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ממשלת פולין נעתרה לבקשת הנשיא דודה לאפשר לראש ממשלת ישראל להגיע להשתתף בטקס יום השואה שצפוי להיערך במחנה אושוויץ בעוד שבועות ספורים - ללא חשש ממעצר או הפרעה (בעולם)
צו המעצר הבינלאומי שהטיל בית הדין הפלילי בהאג על ראש הממשלה - משפיע באופן מעשי על תכנון הנסיעות לחו"ל | לפי הדיווח בפולין, למרות שרה"מ הודיע שלא יסע להשתתף בטקס לציון 80 שנה לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ, נשיא פולין קורא לממשלתו לפעול למניעת המעצר בארצו | מלשכת נתניהו הגיבו לפרסום כי הנסיעה לא מתוכננת וגם לא התקבלה הזמנה (בעולם)
עצרת האו"ם התכנסה וציינה את יום השואה הבינלאומי | שגריר ישראל לאו״ם גלעד ארדן נשא נאום תוקפני: ״כמה סמלי שדווקא ביום השואה הבינלאומי נחשף, שעובדי אונר״א השתתפו בטבח - אני עומד כאן בשם מדינת ישראל ובשם כל אלו שנרצחו על ידי הנאצים והחמאס – ואני נשבע – לעולם לא נשכח!״ (חדשות)
47 נציגי מדינות החברות בנציבות האירופית, התכנסו לציון יום שחרור אושוויץ מידי המרצחים הנאציים | רבה של צרפת נאם ותקף בחריפות את המדינות: "גם בימי השואה וגם מאז יום שואת יהודי דרום ארץ ישראל - ככל שחלף הזמן, קמו מכחישי שואה רבים, כולל באקדמיה הנאורה, כדי לתלוש דפים מספר ההיסטוריה של האנושות, ולכן כאן המקום להעלות על נס את פועלו של ד"ר גבריאל גרמן זכרייב יוזם ומייסד "יום השחרור וההצלה". יום יחודי זה הנו אמירה נחוצה וזעקה של תודה לבורא העולם ותודה לכל הממשלות וחיילי בנות הברית שהיו שליחיו" | תיעוד וסיקור (העולם היהודי)
הפסיכולוג היהודי זיגמונד שלמה פרויד תיאר בספרו את דמות המנהיג והדינמיקה שבינו לבין ההמון, ומהתיאור עולה התאמה מפתיעה לדמותו של הצורר אדולף היטלר; האם הוא הושפע מהפסיכולוג היהודי כשבנה את מנהיגותו? (מעניין)