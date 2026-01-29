ביום השואה הבין לאומי (27 לינואר), הצליח גוף השידור הציבורי הבריטי, ה-BBC, לעורר סערה בינלאומית כשהחליט "למחוק" את המילה "יהודים" מדיווחיו המרכזיים על יום הזיכרון הבינלאומי לשואה.

המגיש ג'ון קיי פתח את שידורי הבוקר בהתייחסות ל"ששת מיליוני האנשים שנרצחו על ידי המשטר הנאצי", מבלי לציין את זהותם היהודית של הקורבנות, מהלך שחזר על עצמו לאורך כל היום במגוון תוכניות ובתחנות הרדיו של הרשת.

התגובות החריפות לא איחרו לבוא; לורד פיקלס, השליח המיוחד לשעבר לענייני פוסט-שואה, הגדיר את ההשמטה כ"דוגמה מובהקת לעיוות השואה וסוג של הכחשה", והשווה את הטשטוש המכוון לשיטות התעמולה הסובייטיות.

דני כהן, מנהל הטלוויזיה לשעבר של ה-BBC, כינה את האירוע כ"נקודת שפל חדשה" עבור השידור הלאומי, והדגיש כי זיהוי הקורבנות כיהודים הוא המינימום המצופה מהרשת. קארן פולוק מהקרן החינוכית להנצחת השואה הוסיפה כי כל ניסיון "לדלל את השואה" או להפשיט ממנה את ייחודיותה היהודית הוא מעשה פוגעני ומזלזל, במיוחד ביום הזיכרון.

בעקבות הלחץ הציבורי, ה-BBC פרסם התנצלות רשמית והודה כי הניסוח היה "שגוי" וכי היה עליו להתייחס לששת מיליוני היהודים שנרצחו.

עם זאת, המחדל הנוכחי מצטרף לשורת משברים הפוקדים את הרשת, ביניהם תביעת ענק בסך 5 מיליארד דולר שהגיש נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ בגין עריכה מגמתית ו"מבושלת" של דבריו.

בעולם שבו האנטישמיות גואה, השמטת זהות הקורבנות נתפסת לא רק כטעות מקצועית, אלא כפגיעה מהותית בזיכרון ההיסטורי של הפשע הגדול ביותר נגד האנושות בכלל והיהודים בפרט.